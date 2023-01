Dačić: Proslava Dana Republike Srpske ničim ne ugrožava Bosnu i Hercegovinu

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da proslava Dana Republike Srpske ničim ne ugrožava BiH, što važi i za njegovu današnju posjetu i prisustvo na obilježavanju 9. januara u Istočnom Sarajevu.

Najavljujući da danas stiže na centralnu proslavu Dana Srpske u Istočnom Sarajevu, gdje će predstavljati Srbiju sa ministrom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Nikolom Selakovićem i još nekolicinom ministara, Dačić je ukazao da ga Bošnjaci napadaju i tvrde da ruši teritorijalni integritet BiH time što ide u posjetu Srpskoj.

"Reagovao je i neki kanadski institut, odnosno izbeglice iz BiH koje se bave pitanjima tog muslimanskog dela BiH. Oni nas često kritikuju da razbijamo BiH. Ako neko slavi nešto što je deo njegove istorije, zašto bi to bilo usmereno protiv nekoga? Zato su te optužbe potpuno neutemeljene", rekao je Dačić za Televiziju "Hepi".

Govoreći o odnosima Srbije i Srpske, Dačić je istakao da su zajedničke aktivnosti usmjerene ka onome što je nacionalni i državni interes.

On je objasnio da Republika Srpska nije samo djelo srpskog naroda, već je i dejtonska tvorevina, budući da je verifikovana sporazumom iza kojeg stoje SAD i velike sile.

"Nije to izmislila Republika Srpska ili neko u Beogradu, u Banjaluci ili na Palama. Potpisivanje Dejtonskog sporazuma je bio jedini način da BiH opstane kao država. BiH se temelji na ravnopravnmosti tri naroda i dva entiteta. To su smislili Amerikanci. Mi to poštujemo i ne može da bude govora o tome da Srbija razbija teritorijlani integritet BiH", ukazao je Dačić.

Dačić je napomenuo da se NJemačka i ostale sile pozivaju na razne sporazume, ali tako da sve što je vezano za Srbiju i srpski narod proglašavaju greškom, pa su na osnovu toga ustanovili da je i Dejton greška i hoće da ga promijene.

"Ulazimo u rasprave koje se ne temelje na realnim osnovama. Ako je Republika Srpska definisana kao ravnopravna, po čemu Srpska na današnji dan može da ugrozi teritorijalni integritet BiH, koja je i srpska i hrvatska koliko i bošnjačka, jer je riječ o zajednici Srba, Hrvata i Bošnjaka? Mi ne gledamo negativno na razvoj BiH. Naprotiv", naglasio je Dačić.

Međutim, kako je objasnio, mnogima na Zapadu je važno da kritikuju Srbiju i srpski narod, ne vodeći računa ni o elementarnim činjenicama.

"Najnoviji primer je potez britanske političarke, koja je u želji da kritikuje Republiku Srpsku zbog današnjeg praznika, uz tu kritiku, objavila sliku Novog Pazara, i to sa proslave Nove godine ili Božića. NJima je važno samo to da su upisali poen time što su kritikovali /predsednika Republike Srpske Milorada/ Dodika", naveo je Dačić.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH.

Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba koji su imali status konstitutivnog naroda.

