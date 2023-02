Usvojen izvještaj o Kosovu: Slijedi borba za zajednicu srpskih opština, naglasio Vučić

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su večeras izvještaj o pregovaračkom procesu sa Prištinom od 1. septembra 2022. do 15. januara ove godine, koji je podnio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Izvor: FoNet/Zoran Mrđa

Od 186 poslanika, za izvještaj su glasala 154, protiv su bila 23, a devet nije glasalo.

Vučić je u završnom obraćanju prije glasanja rekao da je uvijek spreman da o Kosovu razgovara sa predstavnicima svih poslaničkih grupa, i da ih pred svake pregovore vršilac dužnosti direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju upozna sa detaljima i čuje njihove ideje.

On je istakao da je, kad god ima vremena, iako mu je "raspored popunjen", spreman da primi poslanike opozicije i da sa njima razgovara.

Vučić je nakon glasanja izjavio da Srbiju očekuju veliki razgovori i borba za osnivanje Zajednice srpskih opština (ZSO) sa značajnim ovlašćenjima koja će ulivati povjerenje srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

"U saradnji sa njima (Srbima na Kosovu) donosićemo sve odluke, jer sam siguran da ćemo imati mnogo pritisaka spolja i s albanske strane, da se ne poštuje ono što je potpisano u Briselu, gdje će da nam objašnjavaju da to nije realnost", rekao je Vučić na sjednici Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji.

On je predstavnicima Srba sa Kosova, koji su bili u Skupštini, poručio da "imaju svoju državu, Srbiju", ali naglasio da svi moraju da razumiju da "dobar dio ljudi ne misli da je to Srbija".

"Moramo da razumijemo da nam pozicija nije laka. Ja vam garantujem samo jednu stvar - uvijek ćemo biti zajedno", rekao je Vučić i dodao da će Srbija čuvati mir i ponašati se ozbiljno i odgovorno.

Naveo je da ne voli da priča o crvenim linijama, jer se na taj način ograničavaju pregovori i stvara se konflikt.

"Kada i jedni i drugi samo o tome pričaju, nikada se to ne poklapa, nego se preklapaju te crvene linije i onda dolazi do sukoba", rekao je predsednik Srbije.

Vučić je naglasio da je važno da se razgovara, pregovara, i da sa pokušaju da izgrade bolje odnose sa Albancima u budućnosti.

Ocijenio je da će rat u Ukrajini biti samo teži, sa još većim razmjerama i posljedicama, a da one neće biti "nimalo dobre ni po nas ovdje".

Govoreći o tome "ko je kriv" za neuvođenje sankcija Rusiji, Vučić rekao je da je on kriv i da je to predložio na sjednici Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

"Znao sam da moramo da osudimo upad u Ukrajinu, znao sam jer mi više ništa ne bismo mogli ni da tražimo ni da radimo na međunarodnoj sceni da tako nešto nismo učinili, da moramo da poštujemo integritet Ukrajine jer ne možemo da branimo Kosovo ako to ne uradimo", rekao je Vučić.

Naglasio je da je bio protiv uvođenja sankcija Rusiji zbog negativnog iskustva Srbije sa sankcijama 1999. godine, ali i zbog toga što joj je potrebno da ima nekoga u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

"Da, to je bila moja odluka. Cijena (po Srbiju) nije bila mala i za tu cijenu ja sam kriv. Ponekad, kada to ne ugrožava do kraja vaše vitalne, državne i nacionalne interese, da je važno da čuvate samostalnost i nezavisnost u odlučivanju", kazao je Vučić.

(MONDO/Agencije)