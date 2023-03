Rusija traži od Srbije zvaničan stav o navodnoj prodaji oružja Ukrajini

Rusija je zatražila od Srbije zvaničan stav o isporukama oružja Ukrajini, rekla je portparol ruskog Ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova.

Izvor: Shutterstock

"To treba da se uradi, ne preko medija, ne preko Telegram kanala, ne putem curenja informacija, već kroz zvaničan stav srpske strane. Činjenice se moraju otkriti. Tada će se donijeti odgovarajući zaključci, jer je ovo izuzetno važna tema za bilateralne odnose", rekla je Zaharova za rusku televiziju RBK.

Ona je ranije rekla da je Moskva "duboko zabrinuta" ovim informacijama i napomenula da Ruska Federacija pomno prati razvoj situacije, prenosi "Sputnjik".

Niz medija objavio je ranije da je kompanija iz Kanade kupovala rakete iz Srbije, koje je potom slala ukrajinskim trupama preko Turske i Slovačke.

Srpska fabrika oružja "Krušik" demantovala je ove medijske napise.

Vučević: Srbija ima pravo da izvozi legalnim kupcima

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević je u Narodnoj skupštini Srbije odgovorio na pitanje poslanika opozicije da li su tačni navodi objavljeni u ruskim medijima da je 3.500 raketa iz srpske fabrike Krušik preko Turske i Slovačke isporučeno oružanim snagama Ukrajine.

"Srbija apsolutno ne ne izvozi naoružanje ni za Ukrajinu, ni za Rusiju", rekao je Vučević i napomenuo da Srbija neće prodavati oružje učesnicima ratnih sukoba.

Ruski portal "Mash" je objavio da je navodno 3.500 komada Krušikovih raketa "M-21 GRAD" 122 mm isporučeno oružanim snagama Ukrajine.

Vučević je dodao da Srbija ima pravo da izvozi naoružanje "svima onima koji su legitimisani i legalni kao krajnji korisnici".

"Da li privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama, to nije pitanje za Srbiju – to je međunarodna trgovina. Za nas to može da bude interesantno obavještajno u smislu informacija, a ne zakonske obavezne ili regulative", rekao je Vučević, prenosi Slobodnaevropa.

On je dodao da namjenska industrija Srbije mora da se razvija.

"Imamo pravo da izvozimo kao i svi drugi. Ne radujemo se sukobu u Ukrajini ili na bilo kom drugom ratištu. Ali, niko ne može da kazni Srbiju da ne izvozi zato što postoji sumnja gdje će šta i kako da završi“, naveo je Vučević.