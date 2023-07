Ispitivan 4 sata: Dječak iz "Ribnikara" po prvi put pokazao kajanje

Dječak (13) koji je počinio masakr u školi "Vladislav Ribnikar" putem video-linka ispitivan više od četiri sata.

Izvor: privatna arhiva

Maloljetnik koji je ubio devet svojih vršnjaka i pripadnika obezbjeđenja u Beogradu danas je putem video linka ispitivan više od četiri sata u postupku koji se vodi protiv njegovog oca, koji se tereti za teško djelo protiv opšte sigurnosti.

Dječak je prvi put od stravičnog masakra rekao da se kaje. On je tokom svjedočenja u postupku koji se vodi protiv njegovog oca rekao: "Kajem se, da mogu da vratim film, ne bih to opet uradio".

Ispitivanju su u zgradi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prisustvovali postupajući tužilac, advokatica oca dječaka, punomoćnici oštećenih, kao i roditelji ubijene djece koji su saslušanje pratili preko monitora.

U Klinici za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu u Beogradu gdje je ispitivan bila je njegova majka.

Roditelji ubijene djece uglavnom su željeli da znaju motiv.

"On nije umio da objasni zašto je to uradio. Rekao je da se predomišljao, da se kaje i kada bi vratio film, ne bi opet to uradio. Takođe, on nije naveo konkretan razlog zbog čega je tog 3. maja ušetao u školu sa očevim oružjem i ispalio hice u svoje vršnjake", navodi izvor "Blica".

S obzirom na to da dječak u trenutku izvršenja djela nije imao navršenih 14 godina, on nije krivično odgovoran.

Iskaz dječaka gdje izražava kajanje prvi je od masovnog ubistva koji je počinio. On tokom boravka u bolnici nije pokazao ni trunku kajanja i empatije, štaviše on je pitao kada će da izađe na slobodu.

U bolnici ga čuva čitav tim policajaca, koji se konstantno smjenjuju, na svakih 12 sati.

"Drugo pitanje koje postavlja je kakav je odjek ostavio, kakve su reakcije. Šta se događa napolju i on očekuje da je popularan. Njegova očekivanja su bukvalno da će se okupiti ispod njegovog prozora i skandirati mu", rekao je ranije sagovornik Blica.

