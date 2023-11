Hrvatski ministar pokušao poljubiti njemačku šeficu diplomatije, pa postao predmet podsmijeha (VIDEO)

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman sazvao je pres konferenciju nakon pokušaja da pred kamerama poljubi njemačku šeficu diplomatije Analenu Berbok, što je ispalo neugodno a cijela situacija je postala predmet ismijavanja na internetu.

"Možda je bio to neki nezgodni trenutak. Mi ministri se uvijek srdačno pozdravimo. Ako je neko nešto loše vidio u tome, onda izvinjenje tome koji je tako shvatio. Avion je kasnio pa smo se vidjeli tek na zajedničkom fotografisanju. Ja ne znam kako je to neko snimio. Mi sjedimo jedno do drugog, mi smo susjedi. To je bila jedna jako dobra konferencija. Možda je nespretno ispalo", rekao je hrvatski ministar, prenosi Index.hr.