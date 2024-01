Zločin za koji niko nije odgovarao: Godišnjica stradanja Srba u hrvatskoj akciji "Maslenica"

U Crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za Srbe u Ravnim Kotarima kod Zadra i na Malom Alanu na Velebitu, koje su prije 31 godinu ubile hrvatske oružane snage u akciji "Maslenica" i za čije ubistvo do danas niko nije odgovarao.

Parastosu, u organizaciji Udruženja porodica nestalih i poginulih "Suza", prisustvovali su članovi porodica i prijatelji poginulih, kao i predstavnici više zavičajnih i prognaničkih udruženja.

Prema evidenciji Informaciono-dokumentacionog centra "Veritas", u akciji hrvatskih snaga 22. januara 1993. godine ubijeno je i nestalo 346 Srba, od kojih 55 civila, a među kojima čak 34 žene i troje djece mlađe od 12 godina, dok tijela devetoro ljudi još nisu pronađena.

Direktor "Veritasa" Savo Štrbac rekao je Srni da su uništena tri srpska sela Kašić, Islam Grčki i Smoković, a iz još pet sela mješovitog sastava Srbi su protjerani – njih ukupno oko 10.000, od kojih je najmanje 165 vrlo brzo umrlo u izbjeglištvu.

On je istakao da za taj zločin baš niko nije odgovarao, iako je izvršen pred očima UNPROFOR-a.

"To je bila tragedija Ravnih Kotara. To su bogata ravnokotarska sela, zvali su ih Kalifornija Jugoslavije jer su snabdijevali voćem i povrćem cijelu jadransku obalu. Danas su to pusti predjeli, a tu je i Biljane Donje gdje su navezli ono `crno brdo` kancerogenog otpada iz Šibenika koji tamo truje ljude koji su se vratili", rekao je Štrbac.

Generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir rekao je za Srnu da je hrvatska država učinila sve da se protjerani Srbi ne vrate i da se većina njih danas nalazi na prostoru Srbije i Republike Srpske.

"Još tragičnije je da za to niko nije odgovarao, a to je, posle Miljevačkog platoa iz 1992. godine, bila druga akcija koju je hrvatska vojska izvela na prostoru koji je bio pod zaštitom snaga UN. Prolaze godine, a nama ostaje samo da ukažemo još jedanput i međunarodnoj zajednici i organima Srbije da bi neko morao da odgovara za sve ono što se desilo Srbima", rekaoj e Budimir.

Memorijalni centar Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da srpski narod ima obavezu da čuva sjećanje na srpske žrtve iz Ravnih Kotara i na Malom Alanu na Velebitu u akciji hrvatske vojske "Maselnica", ukazujući da je jedan od načina za to da se u Beogradu osnuje memorijalni centar srpskih žrtava devedesetih godina na području bivše Jugoslavije.

On je istakao da je osnivanje takvog centra jedan od načina borbe za istinu o stradanju srpskog naroda.

Predsjednik Udruženja "Suza" Dragana Đukić rekla je Srni da su u hrvatskoj akciji "Maslenica" ljudi ubijeni samo zato što su bili Srbi i ocijenila da je neoprostivo što to niko "ni tada ni danas" ne samo da nije ni osuđen ni kažnjen, nego što i na hrvatskoj strani za njih nema saosjećanja.

Najteže je, smatra Đukićeva, porodicama Srba čija tijela još nisu pronađena

"Posle 31 godine ih boli nepravda što taj zločin nije osuđen. Pravda je nedostižna. Još više boli što ne mogu da svoje najmilije dostojno sahrane po pravoslavnim običajima", rekla je Đukićeva.

U isto vrijeme kada i zločin u Ravnim Kotarima, jedan od najmonstruoznijih zločina dogodio se i u blizini planinskog prevoja Mali Alan, gdje su hrvatske snage ubile i masakrirale 22 pripadnika Vojske Republike Srpske Krajine sa područja Gračaca, među kojima je bila jedna bolničarka.

Operaciju su planirali i izveli hrvatski generali Janko Bobetko, Ante Gotovina, Ante Roso, Mirko Norac i Mladen Markač i kosovski Albanac Agim Čeku, uz znanje i odobrenje tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana.

Iako je napadnuto područje bilo pod zaštitom Unprofora, niko nije procesuiran za zločine nad Srbima, ni pred domaćim, ni pred međunarodnim sudovima.

