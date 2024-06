Vučić se oglasio iz štaba SNS: "Sada umjesto 54 mandata, imamo 64"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se oglasio poslije pobjede na izborima.

Izvor: RTS / Printscreen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio javnosti iz štaba SNS nakon izbornog dana.

"Rekao bih više od godinu dana trajali su stravični pritisci vezani za nacionalne i parlamentarne izbore. Za sve izbore. Imali smo većinu i u decembru, ali smo smatrali da to nije dovoljan legimitet. Sada umjesto 54 mandata, imamo 63 ili 64. U Beogradu će naša lista imati 52 odsto glasova, to nije broj mandata već procenat glasova. Ali ono što je za mene najubjedljivija pobjeda, to je u Pećincima. Na izlaznost od 78 odsto osvojili smo 86 odsto glasova", rekao je on i dodao:

"Nevjerovatna je pobeda i u Novom Sadu. 45 mandata, skoro 53 odsto glasova dobiti u Novom Sadu, to je nevjerovatno. U Nišu je bila najteža politička utakmica. Važno je da ljudi u Nišu, koji će imati tri mandata više za većinu. Biće 32 prema 29, vjerovatno. Moj će prijedlog biti da se u Nišu razgovara i vidi kako da se problemi u buduće rješavaju. Jedna je lista grupe građana dobila čak 22 odsto glasova, to nisu dobile opozicione stranke. To moramo da poštujemo", naglasio je.

Vučić je istakao da je u Subotici lista SNS dobila preko 50 odsto glasova, i da je to sjajan rezultat. Takođe, on je naglasio da je u Beogradu interesantno kako će se razvijati situacija u dvije opštine.

"U svim ostalim, u 15 sigurno imamo većinu. Još brojimo Vračar, tamo je ubjedljiva pobjeda. Samo je pitanje, jedan mandat gore ili dole. Još se broje opštinske liste. Mi u Beočinu imamo 81 odsto glasova, u Vršcu 68 odsto. Grocka 70 odsto glasova, u Bečeju 81 odsto zajedno sa Mađarima. U Bosilegradu 95,9, na sto odsto prebrojanih", istakao je predsjednik Srbije i dodao:

"Zamolio bih vas i da pružite ruku našim političkim protivnicima. Da pokažete poštovanje prema njima. Da tri puta u Nišu razmislite hoćete li sami, i kako ćete da vladate. To nije rezultat kao u Beogradu i Novom Sadu. U Novom Sadu ste imali mnogo novca uloženo protiv nas, a ostvarili smo ubedljivu pobjedu. Opet, zahvalan sam Nišlijama na pobjedi", rekao je on.

(Mondo)