"Srbija neće uvesti sankcije Rusiji": Vučić se obratio iz Dubrovnika nakon Samita o Ukrajini

Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Dubrovnika povodom rata u Ukrajini.

Izvor: Pink TV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Dubrovniku gdje učestvuje na Dubrovačkom samitu "Ukrajina - Jugoistočna Evropa". Organizator 3. ovakvog samita je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, suorganizator je hrvatski premijer Andrej Plenković, a predsjednik Vučić obratio se javnosti i govorio je o ratu u Ukrajinu.

"Razgovarali smo o poštovanju principa teritorijalnog integriteta Ukrajine, i na držanje tih principa, nekada odgovara da se to poštuje a nekad se udalji od toga. Slučaj Srbije je pravi primjer za to, ne mislimo svi isto. I dalje imamo na svojoj strani Povelju UN i Rezoluciji 1244, ali mnogi ne žele toga da se drže, ali važno je da smo uspostavili mir, smatram da je mir neophodno postići, i mislim da je važno što smo razgovarali o evropskom putu svih naših zemalja. Promijenjen je član i podstiču se zemlje da se usklade sa mjerama Evropske unije.

Srbija, to je ono što smo izmijenili, tri-četiri stvari i to je bila jedna od stvari, Srbija poštuje svoju politiku — slobodna i slobodarska zemlja. Podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali ćemo istovremeno ostati bez uvođenja sankcija Rusiji. To je naša politika", izjavio je Vučić.

