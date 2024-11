"Od Trampa očekujem da krene protiv Kine"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je moguću spoljnu politiku Donalda Trampa.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti na televiziji "Pink" gdje je govorio o svim važnim temama. Prvo je komentarisao rat u Ukrajini i pretnju Vladimira Putina, a nakon toga se nadovezao na istu temu spomenuvši i novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Za nas će se stvari kretati lošije zbog sukoba u Ukrajini. To da nas ne pogodi je nemoguće. Od Trampa očekujem da se okrene protiv Evropske unije. Niko to ne voli da čuje. On će krenuti protiv Kine, a to nije dobra vijest za Srbiju. Moramo da pravimo takozvane jastuke, da spremimo finansije da bismo se pripremili za to", naveo je predsjednik Srbije.

