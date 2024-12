Najpoznatiji NBA novinar ima rak!

Bivši novinar ESPN Adrijan Vojnarovski je otkrio da ima rak prostate.

Izvor: Printscreen/YouTube/NBA on ESPN

Bivši NBA novinar Adrijan Vojnarovski otkrio je da ima karcinom, nekoliko mjeseci nakon što je riješio da se povuče iz svog posla. Reporter je najprije u septembru šokirao svet odlukom da više neće obavljati svoj posao, a sada je razlog postao jasniji.

Vojnarovski je na ESPN primao platu koja na godišnjem nivou iznosi 7,3 miliona dolara i vratio se u Sent Bonaventur kao generalni menadžer muške ekipe. "Ovaj posao je promijenio moj život, ali ja sam odlučio da se povučem sa ESPN i industrije vijesti", rekao je novinar.

"Razumijem posvećenost koja je potrebna mom poslu i to je investicija koju više ne želim da gradim. Vrijeme nije u beskrajnim zalihama i želim da ga provedem na načine koji meni lično znače".

Iznenadna izjava poznatog novinara podstakla je mnoge da se zapitaju o čemu se radi, a sada je postalo poznato da je Vojnarovskom u martu dijagnostikovan rak prostate. Tu vijest dobio je neposredno prije pojavljivanja u emisiji, ali je ipak spremno uradio svoj posao.

"Kad čujete rak, razmišljate da on prolazi kroz vaše tijelo kao Pekmen", rekao je novinar.

"Rak prostate uglavnom ostaje ograničen na prostatu i sporo raste".

Zbog svih dešavanja u posljednje vrijeme, Vojnarovski je odlučio da napusti posao zahvaljujući kojem je postao poznat. A, razlog je više nego opravdan:

"To me je navelo da se sjetim toga da posao nije sve. Na kraju će to biti samo vaša porodica i bliski prijatelji".

