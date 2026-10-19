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Zapalio se čamac kod Budve: Evakuisano 20 turista

Zapalio se čamac kod Budve: Evakuisano 20 turista

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Čamac sa 20 turista zapalio se kod ostrva Sveti Nikola u Budvi. Svi putnici su evakuisani, požar je ugašen i nije bilo izlivanja u more.

Budva: Zapalio se čamac sa 20 turista kod ostrva Sveti Nikola Izvor: MONDO

Čamac na kojem je bilo 20 turista zapalio se kod pećine iza ostrva Sveti Nikola u Budvi.

Turiste je plovilom evakuisalo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, a požar je ugašen, prenose crnogorski mediji.

Turisti su dovezeni u luku Budva, a na licu mjesta su ekipa Hitne pomoći i policija.

Prema informacijama Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, utvrđeno je da nije došlo do izlivanja u more.

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Tagovi

Budva čamac požar

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