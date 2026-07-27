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Pozlilo mu nakon nastupa: Desingerica hitno hospitalizovan u Budvi

Pozlilo mu nakon nastupa: Desingerica hitno hospitalizovan u Budvi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Desingerica hitno hospitalizovan u Budvi nakon kolapsa poslije nastupa.

Desingerici pozlilo u Budvi Izvor: Instagram printscreen/Antonio Ahel/ATAImages

Treper Dragomir Despić Desingerica završio je noćas u hitnoj, nakon nastupa u Budvi. Naime, on je kolabirao, pa je poslije nastupa, kasno sinoć završio u bolnici.

Isplivala je i njegova slika sa bolničkog kreveta, na kojem leži, dok prima infuziju.

Kako se može vidjeti, Desingerica se, makar ako je sudeći po fizičkom izgledu, osjećao jako loše.

Pogledajte njegovu fotografiju iz bolnice:

"Vraćamo se na staro", napisao je njegov drug.

Priveden na nastupu u Sutomoru

Dragomir Despić Desingerica ovog ljeta ima veliki broj nastupa u Crnoj Gori zbog čega ljeto i provodi na primorju gdje tokom dana i uveče nastupa. Oko njega se čini da je ovog ljeta najveća ujdurma, od zahtjeva da mu se zabrane nastupi zbog perfomansa koje izvodi do toga da je bio privođen zbog neposjedovanja dokumenata, a racija je na jednom od njegovih nastupa utanovila da maloljetna lica piju alkohol

Evo kako on izgleda na nastupima:

Despić je bio priveden prije nekoliko dana jer nije imao lična dokumenta.

"Znači, ja nisam imao dokumenta. Kriv. Ako je to prestup. Ja se tog prestupa ne stidim. Sad nosim. Pozdrav za policiju, nema šta, radili su svoj posao. Nisam imao dokumenta. Rekli su po pođite s nama trte-mrte. Platiš kaznu za to. To je takav je zakon. Poštuješ zakon u tuđoj si državi. I kad su me priveli opet me vole ljudi, ne možeš da zabraniš nekog da me voli. Možeš ti da da skrnaviš moj rad i djelo kad ljudi te vole".

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"Ja poštujem rad policije, oni poštuju moj rad i podržavaju me. Par sati bio u stanici, nije to ništa specijalno. Nećemo da pravimo film i pišemo knjigu što smo bili malo u stanici".

Pogledajte još njegovih fotografija:

Izvor: Telegraf/ MONDO

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Desingerica Budva nastup

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