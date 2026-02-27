Desingerici prijeti zatvor od 2 godine: Situacija se ne smiruje nakon zlostavljanja životinje u Vranju

Na nastupu je Desingerica izveo performans sa živim jagnjetom na sceni tokom pesme "Čokolada".
Tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnijete su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa ujednom klubu u pomenutom mjestu.
Podsjetimo, Desingerica je 20. februara imao performans i to sa živim jagnjetom na sceni. Njemu su donijeli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobjegne, dok je Despić izvodio svoju pjesmu “Čokolada”. Kako je Despić istakao, nije znao da će mu životinju donijeti na bini, ali to ne umanjuje činjenicu budući da je nastavio da peva dok se životinja mučila i opirala.
Stiglo saopštenje
Danas su se oglasili iz organizacije "Đole dog", te naveli da im je Osnovno javno tužilaštvo odgovorilo na upućene prijave. Saopštenje pomenute organizacije prenosimo u cijelosti:
"Nažalost, svi ste čuli za izvođenje živog jagnjeta na binu kao dio nastupa u Vranju 20.februara. Širili su se snimci internetom, pa još jednom koristimo priliku da pozovemo sve da takve grozne i uznemirujuće slučajeve zlostavljanja životinja naravno glasno i jasno osude, bez deljenja samih videa nasilja. To je dokaz koji treba da se prijavi nadležnima, jer deljenjem možemo nesvjesno da učinimo gore - da širimo traumu i normalizujemo nasilje, počiniocima dajemo pažnju koju žele (a vidite i sami da će za tu pažnju učiniti šta god, tako da ćemo im i mi pomoći), a tu je i etički aspekt zaštite žrtve (ako ne delimo takve stvari kada je u pitanju čovjek koji je žrtva, zašto ne bismo to primenili i na životinje). Naravno, dojeli se kada je veća šansa da životinja dobije zaštitu i potrebna je hitna identifikacija i spasavanje. Ali o tome smo napravili veoma detaljnu objavu, pogledajte je, da ne idemo u to sad detaljnije.
Ko god prati Djole dog zna da mi ne odustajemo kad prođu ti prvi dani kada se svi bave nekom temom, pa je onda zaborave. Bili smo u stalnom kontaktu sa udruženjima i ljudima, znali smo da su podnete prijave, a odmah smo počeli i sa zvanjem Tužilaštva u Vranju, kako bi s naše strane vršili pritisak. Nismo dobili nikakve informacije telefonskim pozivima, pa smo rešili da uputimo i mejl, te smo na isti dobili odgovor, od Osnovnog javnog tužilaštva (OJT).
"Iz OJT su za Djole dog potvrdili da su obavešteni o ovom događaju, da je u prostoru objekta uneto živo jagnje na binu, korišćeno kao scenski rekvizit, čime su prekršene odredbe Zakona o dobrobiti životinja. Postoji sumnja da je učinjeno krivično djelo ubijanje i zlostavljanje životinja.
"OJT je naložilo salje provere u cilju utvrđivanja identiteta vlasnika životinje, kao i po čijem zahtjevu je životinja korišćena.
"Naloženo je i da se objavi razgovor sa izvođačem i ostalim članovima, učesnicima nastupa.
"Koristiti jagnje na bini je brutalna eksploatacija nemoćnog bića zarad šoka, pažnje i jeftinog spektakla! Nastavićemo da se informišemo o daljem postupanju."
Desingerici prijeti zatvor?
Tragom ovih informacija proverili smo Krivični zakonik i prema članu 269 – Ubijanje i zlostavljanje životinja, otkrili da reperu može prijetiti i do 2 godine zatvora.
Osnovni oblik djela
Za ubijanje, povrijeđivanje ili zlostavljanje životinje:
novčana kazna ili zatvor do 2 godine
Teži oblici (ako postoje otežavajuće okolnosti)
Na primjer:
ako je djelo učinjeno na naročito svirep način
ako je usljed djela životinja uginula
ako je djelo učinjeno prema većem broju životinja
Kazna može biti:
zatvor do 3 godine
Desingerica pipa lakat novinarki
Sud pri određivanju kazne uzima u obzir:
da li je učinilac ranije osuđivan
težinu i posljedice djela
da li je djelo snimljeno / izvršeno pred djecom
da li postoji kajanje
Moguće su i dodatne mjere, npr. zabrana držanja životinja.
