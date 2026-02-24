logo
Podnijete tri krivične prijave zbog jagnjeta na bini: Desingerica na meti javnosti zbog skandaloznog nastupa u Vranju

Izvor mondo.rs
Na nastupu je Desingerica izveo performans sa živim jagnjetom na sceni tokom pesme 'Čokolada'.

Krivične prijave protiv Desingerice Izvor: Printscreen/Facebook/Zorica Marković

Tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnijete su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa ujednom klubu u Vranju.

Desingerica je 20. februara imao performans i to sa živim jagnjetom na sceni. Njemu su donijeli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobjegne, dok je Despić izvodio svoju pjesmu “Čokolada”.

Pogledajte:

Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva su potvrdili da su primili i tri krivične prijave protiv odgovornih ljudi u klubu u Vranju, gdje je reper nastupao.

- U daljem toku postupka biće nadležnoj PU u Vranju stavljen zahtjev zaprikupljanje potrebnih obavještenja na sve okolnosti nastanka kritičnogdogađaja - navodi se u odgovoru OJT.

(Blic, MONDO)

