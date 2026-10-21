Moraju da plate i do 2.000 evra: Turistima na kućnu adresu stižu paprene saobraćajne kazne

Poljski turisti koji su tokom ljeta posjetili Dubrovnik suočavaju se sa kaznama koje mogu dostići i do 1.500 evra zbog neovlašćenog ulaska u zonu posebnog saobraćajnog režima.

Izvor: Mondo/Mondo/Uroš Arsić

Poljski turisti koji su ovog ljeta posjetili Dubrovnik automobilom suočavaju se sa visokim novčanim kaznamazbog neovlašćenog ulaska u zonu posebnog saobraćajnog režima.

Kako pišu poljski mediji, vozačima na kućne adrese stižu zahtjevi za plaćanje koji, nakon uračunavanja dodatnih troškova, mogu premašiti 1.500 evra. O problemu je posljednjih dana izvijestio portal Interia Motoryzacja.

Prema njihovim navodima, posebno su izloženi visokim troškovima vozači koji su se Dubrovnikom vozili službenim automobilima ili vozilima iz rentakar agencija.

Kako piše Interia Motoryzacja, kazna za neovlašćen ulazak u zonu iznosi 260 evra za vozilo registrovano na fizičko lice. Međutim, ako je automobil registrovan na pravno lice, propisana kazna iznosi 1.320 evra. Kada se tome dodaju troškovi postupka, ukupan iznos može premašiti 1.500 evra, odnosno oko 6.500 poljskih zlota.

Upravo su zbog toga na udaru vozači iznajmljenih automobila. Budući da su vlasnici takvih vozila najčešće firme, kazna se može obračunati prema pravilima za pravna lica, što iznos čini znatno većim nego u slučaju privatnog automobila. Poljski Onet takođe upozorava na kazne koje vozačima stižu nakon povratka sa odmora.

Dubrownik (#Chorwacja) - mandat 1505 euro za wjazd do strefy bez zezwolenia.Na szczęście nie mój. Zamieszczam tytułem ostrzeżenia. Byłem w Dubrowniku przed laty - wtedy takich cyrków nie było. #turystuka #wakacje #moto #auto https://t.co/gbCzuKLqWz — Leszek Kraskowski Reporterzy Online (@LKraskowski)October 16, 2026

Upozorenja se odnose na ograničenja koja važe u istorijskom centru Dubrovnika i okolnim ulicama, a koja dio turista možda ne očekuje tokom vožnje gradom.

Dubrovnik je u junu 2025. uveo zonu posebnog saobraćajnog režima kako bi smanjio saobraćajne gužve i ograničio broj vozila u blizini istorijskog jezgra. Ograničenja ne obuhvataju samo najuži centar, već i šire područje oko starog grada. Na prilazima zoni postavljeni su saobraćajni znaci, svjetlosna signalizacija i elektronski ekrani sa upozorenjima. Kamere očitavaju registarske tablice vozila, a ulazak je dozvoljen samo onima koji ispunjavaju propisane uslove.

Pravo ulaska mogu imati, između ostalog, vozila sa odgovarajućim dozvolama, kao i posjetioci koji su ispunili propisanu proceduru u vezi sa rezervacijom parkinga ili smeštaja. Sama rezervacija smeštaja ne znači nužno da su sve formalnosti za ulazak automobilom obavljene.

Nawet 6 tys. zł kary za nieuprawniony wjazd do centrum Dubrownika. Zawiadomienia o nałożeniu tego rodzaju kar otrzymują kolejni polscy kierowcy. https://t.co/ARv1zJPfDD — ️rcy Łobuz ️olski , (@PObuz46445)October 19, 2026

Poljski mediji upozoravaju vozače da prije dolaska provjere pravila i utvrde da li je njihovo vozilo prijavljeno za ulazak u zonu. Turisti koji imaju rezervisan smještaj ili parking mjesto trebalo bi da provjereda li je registarska oznaka automobila uredno evidentirana.

Prema informacijama koje prenosi Interia, u određenim slučajevima kaznu je moguće platiti u roku od osam dana od prijema obavještenja uz umanjeni iznos.

Vozači koji su koristili iznajmljeni automobil mogu se obratiti rentakar agenciji i zatražiti da se preispita odgovornost za prekršaj te, ako za to postoje uslovi, navede stvarni vozač. Takav postupak, međutim, ne garantuje automatsko smanjenje kazne.

(Mondo)