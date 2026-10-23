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Sramotan skup u Rijeci dobio epilog: Organizatoru kazna od 700 evra, protiv žene krivična prijava zbog snimka

Sramotan skup u Rijeci dobio epilog: Organizatoru kazna od 700 evra, protiv žene krivična prijava zbog snimka

Autor Haris Krhalić
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Organizator otkrivanja murala "Armade" u Rijeci kažnjen sa 700 evra, a protiv žene podnesena prijava zbog objave snimka spornih ustaških pjesama.

armada rijeka Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Organizator događaja tokom kojeg je otkriven mural "Armade", navijačke grupe Fudbalskog kluba "Rijeka" i puštana pjesma o Jasenovcu, prekršajno je kažnjen sa 700 evra.

Riječka policija sprovela je istragu i podnijela krivičnu prijavu protiv 41-godišnje žene zbog objavljivanja video-snimka sa okupljanja, dok je 31-godišnji organizator prekršajno kažnjen sa 700 evra.

Na otkrivanju murala 17. oktobra puštana je pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara", koja veliča ustaške zločine nad Srbima i ustaškog poglavnika Antu Pavelića.

Istragom je utvrđeno da je 31-godišnjak kao organizator javnog okupljanja u Kvaternikovoj ulici u Rijeci omogućio javno reprodukovanje sporne pjesme.

Iz policije navode da je time narušio javni red i mir, te dostojanstvo građana.

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Tagovi

rijeka navijači ustaštvo

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