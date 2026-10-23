"Riječi grade svijet": Otvoren 69. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, počasni gost Tunis

Pod sloganom "Riječi grade svijet" večeras je svečano otvoren 69. Međunarodni Sajam knjiga u Beogradu na kojem nastupaju izlagači iz 15 zemalja, među kojima i iz Republike Srpske.

Izvor: Srna/Goran Đogić

Na Sajmu nastupa 300 direktnih izlagača iz Srbije i još 14 država, a Tunis je zemlja počasni gost.

Otvarajući manifestaciju književnik i likovni kritičar Dragan Jovanović Danilov poručio je da je ona lijepo ogledalo Beograda i Srbije, a da je knjiga ogledalo za svakog pisca, čitaoca i izdavača.

"Samo tamo gde je knjiga strast velikog broja ljudi književnost može da živi, zbog čega čitalac poprima ulogu junaka", istakao je Danilov.

On je naglasio da su knjige same po sebi život, te ukazao da se bogatstvo kulture ogleda u njenoj raznolikosti i raznovrsnosti.

"Od naših velikih pisaca i umova, posebno onih koji su delovali između dva svetska rata, učimo šta je istinski kosmopolitizam, a to je spoj domaćeg ognjišta i sveta. Upravo to je beogradski Sajam knjiga", rekao je Danilov.

Republika Srpska svoju izdavačku djelatnost na najvećoj književnoj manifestaciji u regionu predstaviće na štandu u hali dva Beogradskog sajma pod sloganom "Postojati. Nositi identitet".

Reprezentativni nastup izdavača iz Republike Srpske posvećen je obilježavanju 65 godina od dodjele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću.

U ime Tunisa obratio se direktor Međunarodnog sajma knjiga u Tunisu Haled Kšir, koji je rekao da književnost u toj zemlji u današnjem vremenu doživljava procvat.

"Na svakom stepenu svog razvoja književnost Tunisa zadržala je blisku vezu sa životom zajednice, baveći se temama kolonijalizma, nacionalne borbe, previranja i preobražaja u društvu", istakao je Kšir.

Svečanom otvaranju Sajma knjiga prisustvovali su predstavnici republičkih institucija, vjerskih zajednica, diplomatskog kora i pisci, a među zvanicama je bio i šef Predstavništa Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović.

Sajam knjiga trajaće do 31. oktobra, a za posjetioce će biti otvoren svakog dana od 10.00 do 20.00 časova.