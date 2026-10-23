Uhapšen još jedan navijač Hajduka: Pripadnik Torcide "pao" tokom boravka u Švajcarskoj

Jedan od pripadnika navijača Torcide uhapšen je u Švajcarskoj pod sumnjom za javno podsticanje na nasilje i mržnju tokom povorke uoči utakmice splitskog Hajduka i noverškog Ajaksa.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Riječ je o 33-godišnjem Ivanu Karanu, koji u Švajcarskoj boravi zbog posla.

Ranije danas uhapšen je 41-godišnji Luka Buzdovačić na području Livna. Očekuje se da bude izručen Hrvatskoj, te sproveden u splitski zatvor na Bilicama, prenosi portal Indeks.

Obojici je u ponedjeljak, 19. oktobra određen istražni zatvor zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela.

U Kaštelima je jutros uhapšen i Kažimir Alfirević.

Buzdovačić je nedavno izašao iz zatvora u kojem je služio šestogodišnju kaznu zbog učestvovanja u zločinačkoj organizaciji koja je bila povezana sa trgovinom droge, planiranjem ubistava i napadima Molotovljevim koktelima.

Uskok je teretio ovu organizaciju da su od 2019. do maja 2020. planirali ubistvo muškarca zbog duga za drogu od 270.000 evra.

Planirali su i nabavku i preprodaju velike količine kokaina iz Južne Amerike, te druge droge iz evropskih zemalja. Buzdovačić je na suđenju odbacivao optužbe.

Uoči utakmice između Hajduka i Ajaksa u Splitu prošle sedmice, grupe navijača Hajduka prolazeći gradom skandirale su povike "Gazi, gazi Židove", "Aušvic, Aušvic" i "ustaj Adolfe".