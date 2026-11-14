Preminuo najstariji stanovnik Srbije: Vukosav imao 106 godina

Vukosav Đorđević, najstariji stanovnik Srbije, preminuo je u 107. godini.

Izvor: Redakcija/youtube

Vukosav Đorđević iz Zaječara, najstariji stanovnik Srbije, preminuo je 10. novembra u 107. godini, objavio je loklani portal.

Iza njega je ostalo više od jednog vijeka ispunjenog radom, iskušenjima, porodičnim trenucima i uspomenama koje su obilježile čitavu jednu epohu.

Rođen 1920. godine, djetinjstvo je proveo u siromaštvu, na obroncima Stare planine, u selu Crni Vrh. Njegov životni put vodio ga je kroz burna istorijska vremena, Drugi svjetski rat, vojnu službu i godine rada.

Tokom Drugog svjetskog rata bio je u partizanima i učestvovao u oslobađanju Sarajeva. Nakon rata nastavio je vojnu karijeru. Deset godina proveo je u vojnoj službi, iz koje je ponio brojna sjećanja i odlikovanja. Ipak, najveći dio radnog vijeka proveo je na željeznici, radeći kao mašinovođa.

U penziju je otišao 1977. godine, ali za njega to nije značilo i kraj radnog života. Nastavio je da radi, kako je sam govorio, "šta god je stigao". Rad i kretanje ostali su dio njegove svakodnevice i u dubokoj starosti, a često je govorio da rad spašava čovjeka.

Ipak, kada bi govorio o onome što mu je u životu bilo najdragocenije, Vukosav nije izdvajao odlikovanja, godine provedene u službi niti ono što je svojim rukama stvorio. Najljjepše uspomene bile su mu one porodične – trenuci provedeni sa decom.

"E, najljepše, nema bolje od ovog kad skupim svoju djecu oko sebe, pa se igramo, i ja pristanem, kao dijete, sa njima zajedno. To mi je bilo najdraže, da djecu čuvam. Volio sam djecu, a naročito mušku djecu. To su vojnici. E, to mi je najdraže", pričao je deda Vukosav za medije.

I u poznim godinama ostao je vitalan i aktivan. Bicikl je vozio sve do 103. godine, a svoj 106. rođendan proslavio je krajem septembra ove godine, okružen porodicom.

Kada su ga pitali u čemu je tajna njegove dugovječnosti, često je odgovarao da je to rad. Mlađima je poručivao da budu vrijedni, da se kreću i da ne odustaju od rada.

Nikada u životu, govorio je, nije konzumirao kafu, alkohol i cigarete. Ženio se pet puta, a posljednji put 1995. godine sa petom suprugom Ljubicom, koja je 20 godina mlađa od njega. Imao je tri sina i ćerku.

Ove godine 14. marta, nakon smrti 106-godišnjeg Živorada Markovića iz Beograda, postao je najstarija živa osoba u Srbiji.

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(Radiomagnum/MONDO)