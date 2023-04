Vraćanje iz zaborava: Zmijanjski kolač zaslužuje stalno mjesto na meniju

Uz Petra Kočića i zmijanjski vez, kolač toga kraja bio je jedna od asocijacija i zaštitni znak Zmijanja. Vremenom je zaboravljen, a sada se počelo i s rebrendiranjem te poslastice, sa ciljem da se što prije nađe na domaćem meniju, ali i u zemljama regiona.

Izvor: Visit Srpska

Miris bakine kuhinje i autohtoni proizvodi nemaju cijenu, zajednička je poruka majstora kulinarstva koji su se juče okupili kako bi ovaj kolač spravljen po izvornoj recepturi sačuvali od zaborava, piše Glas Srpske.

Najpoznatije ime hrvatskog poslastičarstva Dragana Lukin u prostorijama “Kuhinjice” pripremala je ovu zapostavljenu deliciju koja zaslužuje veću pažnju.

“U Banjaluku me dovodi srce, jer radimo na revitalizaciji ovog kolača. Zmijanjski kolač se još od davnina konzumirao i to je zdrav izvorni kolač. On zaslužuje da se nalazi na stolovima pogotovo, jer je sada Banjaluka na svjetskoj teniskoj mapi. Vjerujem da će zmijanjski kolač konzumirati i Novak Đoković, za koga sam i ranije radila kolače. On se zdravo hrani i pazi šta jede, a ako on jede zamislite onda kakav je kvalitet”, rekla je Lukin.

Prema njenim riječima, zmijanjski kolač je pogodan i za dijabetičare, ako se smanji udio šećera, ali i za vegane, ako se prilagode sastojci.

Poznati banjalučki kuvar Dragan Šljivić naglasio je da je ovaj kolač jednostavan za pripremu i može ga napraviti svaka domaćica.

“Sama regija Zmijanja i Manjače poznata je po stočarskom kraju, a osnov kolača je mlijeko, odnosno mladi kravlji sir i namirnice koje se mogu naći na tom prostoru. To su suvo voće, brašno, jaja. Može se raditi kao samostalan biskvit, s pečenom kremom i desert u čaši”, rekao je Šljivić.

Punu podrška nastojanjima da ovaj kolač dobije mjesto koje zaslužuje dala je i Turistička organizacije Republike Srpske, s obzirom da će turistima ponuditi nešto autohtono.

Direktor TORS-a Miodrag Lončarević rekao je da će zmijanjski kolač biti neizostavan na svim menijima, posebno u seoskom turizmu.

“Gastro ponuda je važna, sarađujemo s “Kuhinjicom” kako bismo našim gostima, kojih je sve više u Srpskoj, pružili priliku da uživaju u specijalitetima”, rekao je Lončarević.

Viši stručni saradnik u TORS-u Lorana Malović kazala je kako je cilj da se predstave proizvodi sa sjeverozapadnih dijelova Srpske koji obuhvataju područje grada Banjaluka, te opština Mrkonjić Grad i Ribnik. Na tom prostoru je i zaštićeno područje i netaknuta priroda, a sada na mapu vraćaju pomalo zaboravljen brend.

“Ideja o zaštiti zmijanjskog kolača znači i sačuvati kulturno nasljeđe, da idemo iz starih vremena ka modernijim. Uvijek nešto želimo da probamo slatko, a autohtoni zmijanjski kolač postojao je od davnina, receptura postoji i danas s nekim dodacima i zajedničkim snagama sačuvaćemo ga”, istakla je Malovićeva.

Podrška

Pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo RS Predrag Tešić naglasio je da će zmijanjski kolač promovisati Zmijanje, Banjaluku i Srpsku.

“Svaki događaj koji promoviše domaće proizvode ministarstvo će i ubuduće podržavati. Cilj je da ovaj kolač bude na meniju svih restorana u Banjaluci, ali i šire”, rekao je Tešić.