Produžite rok trajanja kiselom kupusu - saznajte kako se pravilno zamrzava!

Produžite rok trajanja kiselom kupusu pravilnim zamrzavanjem.

Izvor: Shutterstock

Možda ste se zapitali da li kiseli kupus uopšte može da se zamrzne i na koji način... Donosimo odgovore na ta pitanja. Možda ćete željeti prije toga da saznate i trik kako da vam kiseli kupus traje dugo!

Prema iskustvima iskusnih domaćica, kiseli kupus može da se zamrzne, ali morate da ispratite odgovarajuće korake. Kiseli kupus je svakako jedna od omiljenih srpskih zimnica, u kojoj se uživa tokom cijele zime. Upravo zato je i sastojak brojnih tradicionalnih jela poput sarme, podvarka, u kombinaciji sa pasuljem i tako dalje.

Dobra vijest je da kao i mnogim namirnicama i kiselom kupusu može da se produži rok trajanja postupkom zamrzavanja. Za zamrzavanje kupusa nabavite prethodno kese za zamrzivač.

Postoje dva načina da zamrznete kiseli kupus:

1. zamrznite cijele sarme umotane u kiseli kupus

2. isjecakajte kupus i zamrznite

Za zamrzavanje kiselog kupusa nabavite kese za zamrzivač, najpoželjnije su one od 5 litara. Pripremite odgovarajući nož kojim ćete da siječete kupus i kašiku za punjenje kesa kupusom.

Listove kiselog kupusa treba da isiječete na što sitnije, kako biste mogli što lakše da ih spakujete. Kašikom pažljivo ubacujte kupus u vreću za zamrzivač, ali vodite računa da je ne prepunite do vrha. Obavezno izbacite oštećene listove ili one koji su isuviše mali. Prilikom zamrzavanja voda će da se "proširi" pa može da dođe do pucanja kese. Upravo iz tog razloga pri vrhu kese ostavite prazan prostor od 2 do 5 centimetara.

Vrlo pažljivo i čvrsto zatvorite kese napunjene kiselim kupusom, kako u njih ne bi ušao vazduh. Takođe, prethodno istisnite vazduh iz kesa. Stavite ih u zamrzivač.

(Stvar ukusa/MONDO)