Tesla, Milutin Milanković, Mileva Marić Ajnštajn- samo su neki od velikana koje slavi Novi Sad tokom sljedeće godine

Na veliku radost svih Novosađana, ali i drugih stanovnika Srbije, predstavljen je program događaja za sljedeću godinu, godinu u kojoj će Novi Sad konačno ponijeti titulu Evropske prijestonice kulture za 2022. godinu.

Novi Sad će se kao prijestonica kulture predstaviti sa više od 1500 kulturnih događaja i 4000 lokalnih, nacionalnih i internacionalnih umjetnika, u ukupno osam programskih lukova. Od toga, više od 1700 evropskih i svjetskih umjetnika iz preko 45 zemalja pričaće priču Srpske Atine kroz vizuru zajedničkih evropskih vrijednosti, ali i izazova. Programska direktorka Fondacije “Novi Sad - Evropska prijestonica kulture 2022”, Sara Vuletić, nam je otkrila najzanimljivije događaje i festivale koji će se održati u Novom Sadu.

“Naš cjelokupan program je podijeljen u 8 programskih lukova koji se smjenjuju tokom godine. Prvi programski luk jeste Doček, proslava različitosti, interkulturalnost Novog Sada kroz obilježavanje dvije Nove godine, dva Božića, dva pisma. Ovaj programski luk počinje 31. decembra 2021. godine i traje do 16. januara. U suštini ovaj programski luk obilježava i zvanično otvaranje Evropske prijestonice kulture koja će biti 2022. godine, koje će biti 13. januara. Međutim, imamo tu neku lijepu uvertiru u samo svečano otvaranje, jedan impozantan događaj, a to je “Tesla light gallery”, “Teslina svjetlosna galerija”. To je projekat koji počinje da se dešava 31. baš za Novu godinu.”

Kako Sara navodi “Teslina svjetlosna galerija” će predstavljati prvi Festival svjetla u Srbiji i pružiće do sada neviđen spektakl svim posjetiocima.

“Inspirisan je životom, djelom i likom Nikole Tesle, Nikola Tesla koji je inače bio i počasni građanin Novog Sada 1936. godine. Sam izraz i umjetnost je kombinacija neona i tog nekog minimalističkog izraza u samoj vizuelnoj i svjetlosnoj umjetnosti. Nakon Tesle, 13. januara imaćemo izložbu o vremenu, odnosno “Vrijeme i vaseljena”, koja je inspirisana i samim životom i djelom Milutina Milankovića. Priča priču o toj kosmogoniji, o nebeskoj samoj mehanici, kojom se bavio Milutin Milanković, na jedan jako sofisticiran umjetnički način. Tako da cijela ova priča o Dočeku, jeste povezivanje energije, vremena i naših velikih naučnika u jednu cjelinu” - istakla je programska direktorka.

Nakon svečanog otvaranja i Dočeka, Novosađane očekuju programski lukovi Seobe (Susret različitosti / 1. 2 – 20. 3. 2022.), Budućnost Evrope (Kultura u vaspitanju i obrazovanju / 20. 3 – 15. 5. 2022.), Heroine (Moć ženskog stvaralaštva / 16. 5 – 14. 6. 2022.), Tvrđava mira (Kultura dijaloga / 17. 6 – 17. 7. 2022.), Dunavsko more (Otkrivanje i očuvanje Dunava / 22. 7 – 21. 8. 2022.), Kaleidoskop kulture (Kultura zajedništva / 1. 9 – 7. 10. 2022.) i Druga? Evropa (Kultura drugačijeg / 8. 10 – 27. 11. 2022.). Od mnoštva budućih događaja koji će biti održani, Fondacija je na jedan posebno ponosna.

“U programskom luku Heroine, koji se bavi ženskim stvaralaštvom, imamo posebnu cjelinu pod nazivom Mileva, koja je posvećena liku i djelu Mileve Marić Ajnštajn. To je projekat koji je možda i najznačajniji za cijelu Evropsku prijestonicu kulture. Održaće se izložba o Milevi Marić Ajnštajn, koja je zapravo digitalna multimedijalna interaktivna izložba koja se dešava u Muzeju Grada Novog Sada. Mileva je bila prva žena Alberta Ajnštajna, inače nedovoljno zastupljena u nauci i sve više se čak i strane naučnice i umjetnice bave pitanjem Mileve. Evo jedna od naših autorki, Gabrijela Grejson se upravo bori za to da se Milevi posthumno dodjeli Nobelova nagrada. I ova izložba u stvari nas vodi kroz sam život i kroz neku vrstu psihe Mileve, kroz njeno odrastanje, kroz odnos sa ocem. Mileva je bila prva žena, jedina žena zapravo koja je studirala na Politehnici u Cirihu i tu i upoznaje Alberta Ajnštajna, zatim njihov taj neki zajednički rad, njihova ljubav, gajenje djece i sve se to komunicira kroz prolazak kroz različite prostorije samog muzeja”- naglasila je Sara.

