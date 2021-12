Posjetite novosadske muzeje iz svog doma: Prošetajte se Maticom Srpskom, Muzejom Vojvodine i srpske Atine…

Veliki broj muzeja u Novom Sadu, ali i širom Srbije omogućava posjetiocima da se postavkama prošetaju i virtuelno.

Izvor: Promo

Nakon Beograda i njegovih muzeja, idući u skladu sa drugim razvijenim gradovima Evrope i svijeta, a u skladu sa još uvijek pandemijom koja traje, i Novi Sad je otvorio vrata svojih muzeja virtuelno.

Virtuelne postavke su urađene u modernim tehnologijama, koje podsjećaju na Google StreetView aplikaciju i korisnici na lak i intuitivan način imaju priliku da posjete atraktivne i najvažnije postavke, koje je dozvoljeno emitovati onlajn tj. javno.

Da bi se muzej posjetio onlajn nije potrebna nikakva napredna tehnologija niti oprema, pa su korisnicima tj. posjetiocima dovoljni računar, dobra internet veza i to je sve.

Izložbe su izlistane na internet stranicama svakog od muzeja i mijenjaju se u skladu sa uslovima same postavke i drugih muzejskih odluka. Ono što je sjajno jeste da posjetioci mogu da “skoknu“ do muzeja kada god je njima to najzgodnije i kad god to požele - danju ili noću.

Muzeji u Novom Sadu koje možete posjetiti onlajn:

- Muzej Vojvodine



- Galerija Matice Srpske



- Muzej grada Novog Sada i



- Arhiv Vojvodine.



Za sve ostale muzeje u Srbiji - Beograd, Kragujevac, Čačak, Niš… - koji imaju svoje redovne ili sezonske i druge postavke posjetite sajt MuzejiSrbije.rs.

Uživajte u obilasku i povedite sa sobom koga god poželite!

Tekst je objavljen u sklopu projekta koji je sufinansiran iz budžeta grada Novog Sada. Stavovi iznijeti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodijelio sredstva.