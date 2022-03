Povodom 8. marta: U Banjaluci izložba “Šta je nama naša borba dala”

U saradnji sa Gradom Banja Luka, Muzički paviljon Staklenac u Banjaluci postaje galerijski prostor za izložbu umjetnice Jelene Medić “Šta je nama naša borba dala”, koja će biti otvorena večeras u 18 časova, a posjetioci će imati priliku da vide izložbu sve do 26. marta.

Umjetnica Jelena Medić po drugi put izlazi sa svojim intimnim portretima u javni prostor, ostavljajući mogućnost da on dopisuje njen rad svojim vremenskim i društvenim kontekstom. Ovog puta izlaže snažne portrete, sportistkinje Gorice Bilak-Moconja iz njenog najranjivijeg perioda života u osmomartovski milje komercijalizovanih slobodarskih ideja.

Postavka je više neka vrsta urbane foto instalacije, koja želi da iznenadi, navede na zastajanje, kratko prisustvo u trenutku i neku reakciju unutar osobe, koja nastavlja da vrti svjesno i nesvjesno i kad ode s tog mjesta. U idealnom slučaju, navodi je na postavljanje pitanja.

Postavkom i pitanjem ”Šta je nama naša borba dala” umjetnica Jelena Medić, propituje da li je moguće snažnim kontrastom prodrmati uspavanog prolaznika iz lične rutine i podstaći ga na razmišljanje, da li nam naše navike i uvjerenja, koji su nam nekada služili, još uvijek služe, da li je još uvijek potrebno boriti se za stvari, koje su već osvojene... Njemački filozof Fridrih Niče kaže: „U uslovima mira, ratnički nastrojen čovjek nasrće na samog sebe.“ Umjetnica se pita, da li se to počelo događati i savremenim ženama?

"Portreti sportistkinje Gorice Bilak - Moconja, nastali su za njene privatne potrebe i prvobitno nije planirano da budu izloženi javno. Oni su napravljeni, kao svedočanstvo njene transformacije. Ali kako je mene sve više kopkalo pitanje do koje mjere mi žene danas potiskujemo svoju žensku prirodu, da bismo bile konkurentne muškarcima i da li je to zaista vrijednost emancipacije ili je potrebna srećnija integracija stečenih društvenih mogućnosti s našom prirodom, činilo mi se da bi Goricin primjer mogao biti inspiracija i zamolila sam je za izlaganje. Nismo forsirale. Ostavile smo da nam se samo kaže, treba li ili ne. I ja mogu da kažem da nikad ništa lakše u životu nisam organizovala. Mogućnosti su se same od sebe pojavljivale, sa toliko ljubaznosti sa svih strana. Za mene je to jasan znak da je trebalo. Gorica je veličanstvena žena i presrećna sam što možemo da pokažemo istinsku, neukrašenu žensku ljepotu i uvidimo, koliko prave snage leži u čovjekovoj ranjivosti“, kaže Jelena Medić.

Gorica Bilak - Moconja, ovom prilikom poručuje svim ženama, koje prolaze ili su prošle kroz slične životne situacije kao ona, da vjeruju u svoj potencijal da budu dobro, da prevaziđu prepreke koje su trenutno tu, da vjeruju sebi i osluškuju svoje tijelo i šta im je potrebno u tom trenutku.

“Niko od nas ne može bolje da zna šta je to što nam je potrebno i treba raditi isključivo prema onom što osjećate. Ne treba raditi ništa radi reda ili zato što to neko drugi očekuje od nas, nego osvijestiti svoje najdublje želje i shvatiti da je sve moguće. Prigrlimo te ideje i vidjećemo kako nam se sva vrata otvaraju”, iskrena je Gorica Bilak - Moconja.