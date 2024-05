Čeka se na odluku Skupštine grada: Studenskom pozorištu Banjaluka isključena struja

Studentskom pozorištu u Banjaluci već mjesec dana isključena je struja zbog neusvajanja odluke Skupštine grada o sufinansiranju kulturno-umjetničkog amaterizma, programa i projekata u oblasti kulture za 2024. godinu.

Izvor: Studentsko pozorište Banjaluka

U ovom pozorištu sutra bi trebalo da se odigra premijera predstave "Gružanka", rađena po kultnom romanu "Koreni" Dobrice Ćosića, a u dramatizaciji i režiji Aleksandra Pejakovića, koja bi po svemu sudeći mogla biti odgođena, ukoliko se ne izmiri dug.

Ukoliko se problem ne riješi na današnjoj sjednici Skupštine grada Banjaluka, narodni poslanik Nebojša Drinić obećao je pomoć iz sopstvenog džepa.

"Ono što mi je posebno krivo jeste da se na program o finasiranju programa amaterskog kulturizma ili kulturnog amaterizma čeka već sedam mjeseci što nikako nije dobro, jer to otežava rad Studentskom pozorištu. Zastrašujuće je da ljudi koji sjede u Skupštini grada Banjaluka, odnosno da ljudi koji vode skupštinsku većinu nemaju osjećaj za kulturu u našem gradu. Ono što znam jeste da je Kabinet gradonačelnika uradio sve što je bilo potrebno za odluku, međutim nikako da ta tačka dođe na dnevni red. Dobio sam informaciju da postoji šansa da danas, pošto je danas skupštinsko zasjedanje, ta tačka dođe na dnevni red. Međutim, to ne smije biti praksa, to mora biti kontinuitet", istakao je Drinić.

Iz Studentskog pozorišta za N1 kažu da je dosadašnja praksa bila da im Grad Banjaluka uplaćuje režije na godišnjem nivou

"Ne samo nama, već svim amaterima po kategorijama. Do sada je bilo na prvoj Skupštini u godini usvojeno i mi već u februaru imamo prvi kvartal uplaćen na računu. I kvartalno sve dobijemo. A ove godine ne usvajaju još. Do Skupštine je", navode oni.

Napominju da je Elektrodistribucija samo uradila svoj dio posla isključivši neredovne platiše, koje opet čekaju novac od Grada kako bi izmirili svoje obaveze.

Iznos od oko 7.000 do 9.000 KM godišnje, a na osnovu prijedloga Odjeljanja za društvene djelatnosti, isplati se na ime režija i materijalnih troškova, ali odluka mora biti usvojena na Skupštini grada Banjaluka.

