Izabrana najbolja nova srpska riječ - rasanica: Predložila je šestogodišnja Elena

Izglasana je najljepša srpska riječ - "rasanica".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prvo mjesto u izboru za predlog najlepše nove srpske riječi osvojila je "rasanica", a predložila ju je šestogodišnja Elena Kosanić iz Sremskih Mihaljevaca.

Pobjednici su danas proglašeni u emisiji Magazin na Radio Beogradu 1, a ovo je druga godina zaredom da srpska zajednica iz Londona "Mala biblioteka" organizuje ovo takmičenje.

Rasanicu je izgovorila mala Elena kada joj je baka objašnjavala kako je tog jutra nešto shvatila. U toku njene priče Elena joj je rekla: "Imala si rasanicu!".

"Izlazak iz nekog stanja nejasnoće, neodređenosti, kao kad nam ‘pukne pred očima’, izbistri se suština nekog dešavanja", navodi se u objašnjenju ove riječi koju se poslali Elenini roditelji.

Na drugom mjestu našla se riječ "vanrodan" koju je poslala Rahela Tejlor iz Beograda.

"Vjerovanje ili mišljenje da osoba ne pripada ni muškom ni ženskom rodu, stoga je ‘van roda’", navodi se u objašnjenju ove riječi.

Na trećem mjestu po izboru žirija našla se riječ "snomilje" koju je poslao Mihajlo Miljanić iz Beograda.

"To je osjećaj blage, tople sreće koju osjetiš prije nego utoneš u san", navela je profesorka Bratić.

Koje su novčane nagrade?

Jelena Bratić, profesorka srpskog jezika i urednica ovogodišnjeg takmičenja navela je u emisiji da je ove godine pristigo prijedlog za 661 novu riječ na kokursu koji je trajao od 11. maja do 30. septembra, a uži izbor činilo je 26 riječi. Prva nagrada iznosi 600 evra, druga 400 i treća 200 evra.

Kako je Bratićeva navela predlozi su stizali od naših ljudi iz cijelog svijeta, ne samo iz Srbije.

"Dobijali smo predloge iz Austrije, Amerike, Kanade, Meksika čak... Neke riječi su se ponavljale, najviše prijijedloga je bilo za riječ ‘todler’, to je bebišonac, beba, odnosno malo dijete uzrasta od dvije do četiri godine, to je anglicizam, a vrlo se često koristi kod nas. Baš za djecu tog uzrasta nemamo riječ i to je bio najčešći prijedlgog, i za riječ bindžovanje, ali one se nisu našle među pobjedničkim riječima".

Kako je glasala publika?

Kada je u pitanju izbor publike na trećem mjestu našla se riječ "ponesuša", to je riječ koja je već zaživjela, a označava kafu za ponijeti. Na drugom mjestu je već pomenuta riječ "snomilje".

"Na prvom mjestu prema glasovima javnosti našla se riječ ‘tiholjublje’, odnosi se na neku osobu prema kojoj gajimo nježna i lijepa osjećanja, a daleko je", navela je Bratićeva.

Cilj ovog konkursa je i podsticanje razmišljanja i javne diskusije na srpskom jeziku, kao i pronalaženje novih srpskih izraza koji nisu prisutni ni u jednom zvanicnom rječniku, a mogli bi zamijeniti nepotrebne, a sve češće korišćene tuđice.

(Eupravo zato/JA/Kurir)