Stan Iva Andrića na Andrićevom vencu danas je spomen-muzej, čuvajući uspomene na velikog pisca i njegov život u Beogradu.

Izvor: Mondadori Portfolio / Sipa USA / Profimedia

Na adresi Andrićev venac 8, u centru Beograda, nalazi se stan u kom je živeo naš jedini nobelovac Ivo Andrić. Uselio se 1958. godine, nakon vjenčanja sa suprugom Milicom Babić, i tu je proveo posljednje godine svog života, sve do smrti 13. marta 1975.

Danas je ovaj prostor pretvoren u Spomen-muzej koji čuva dragocjene uspomene na velikog pisca.

Prije nego što se skrasio na vencu koji danas nosi njegovo ime, Andrić je dugo živio pod kirijom. Kada je u mladosti postavljen za činovnika u Ministarstvu vjera, iznajmljivao je sobu na Terazijama, a zbog diplomatskog posla često je boravio po drugim evropskim gradovima. Početkom Drugog svjetskog rata vratio se u Beograd, gdje je od 1941. do 1957. godine živeo kao podstanar u Prizrenskoj ulici.

Pogledajte kako je Andrić izgledao u svom stanu:

Vidi opis Gdje je Ivo Andrić živio u Beogradu i šta se danas krije u njegovom stanu: Zavirite u dom našeg jedinog nobelovca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Votava / brandstaetter images / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Mondadori Portfolio / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Mondadori Portfolio / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Mondadori Portfolio / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Tek u svojoj 66. godini slavni pisac je konačno riješio stambeno pitanje. Na zahtjev Saveznog izvršnog veća, dodijeljen mu je stan od 143 kvadrata u nekadašnjoj Ulici proleterskih brigada. Njegova supruga Milica, po profesiji kostimografkinja, sa puno ukusa se pobrinula za uređenje. U prostor je unijela svijetle boje i suptilnos i tako stvorila topao dom u kom su zajedno uživali narednu deceniju, sve do njene smrti.

Godinu dana nakon piščeve smrti, 1976. godine, stan je otvoren za javnost u sastavu Muzeja grada Beograda. Autentičan izgled zadržan je u ulaznom holu, salonu i Andrićevoj radnoj sobi, dok su nekadašnje dve spavaće sobe preuređene u izložbeni prostor za stalnu postavku. Posjetioci danas mogu da vide originalni nameštaj, police pune knjiga, radni sto, naliv-pera, lične stvari, kao i prvo izdanje kultnog romana "Na Drini ćuprija".

Ovako njegov stan izgleda danas:

Vidi opis Gdje je Ivo Andrić živio u Beogradu i šta se danas krije u njegovom stanu: Zavirite u dom našeg jedinog nobelovca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/Gradska TV Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Gradska TV Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Gradska TV Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen/Gradska TV Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Gradska TV Br. slika: 5 5 / 5

Danas je ovaj dom nezaobilazno mjesto za sve ljubitelje njegove književnosti. A koliko je duboko razumio Beograd, najbolje pokazuju riječi iz romana "Gospođica".

"Život u Beogradu oko 1920. godine bio je šarolik, bujan, neobično složen i pun protivnosti. Bezbrojne, raznovrsne i velike snage išle su uporedo sa nerazumljivim slabostima i nedostacima; stari način rada i stroga stega patrijarhalnog života stajali su pored šarenog spleta novih, još neuobličenih običaja i svakojakih besporedaka, nehat pored bujnosti, čednost i svaka moralna lepota pored raznih poroka i rugobe. Zahuktala i bezobzirna trka svih vrsta profitera i špekulanata razvijala se uporedo sa igrama mozga i mašte mekih sanjala i smelih ideologa..."