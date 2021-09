Tvrde da je to ključ uspjeha: Napravili ugovor za vezu na 17 strana 

Mladi par poslije samo dvije nedjelje veze napravio ugovor o vezi na 17 strana, a evo šta je sve u njemu! Tvrde da je to ključ za uspjeh veze!

Eni Rajt upoznala je svog dečka Majkla Heda u oktobru prošle godine i shvatila da je on momak za nju, te počela da izlazi sa njim. Odlučna da da sve od sebe da veza uspije, 21-godišnja djevojka šalila se kako bi trebalo da napišu ugovor za vezu, odnosno svoje "uslove i pravila" zabavljanja, koje je njen dečko, inače student prava, rado prihvatio.

I tako su njih svoje zaista sjeli i napisali svako svoje uslove, a na listi se, među ostalim tačkama, nalazi i "romantični gest svake dvije nedjelje", "'solo' odlazak u teretanu pet puta nedjeljno"...

Takođe, dogovor je da nema prećutkivanja problema u vezi, kao i da će momak plaćati njihove izlaske.

Ugovor koji su sastavili ima čak 17 strana, a Eni vjeruje da je to ključ uspjeha njihove veze.

"Ovo je zaista sjajno. Preporučujem svim parovima da probaju, to je najbolja stvar ikada. Vezu tretiramo gotovo kao neku poslovnu interakciju. Konflikte rješavamo onako kako bi to uradili partneri u poslovnom svijetu. Sjednemo i postavimo se prema tome kao da smo partneri u životu, a ljubav je samo bonus", priča ova djevojka.

Eni je inače prošle godine izašla iz duge veze i željela je da neko vrijeme uživa u samoći, ali je preko Tindera našla Majkla, pozvala ga u šetnju sa psom i shvatila da bi stvari među njima mogle da uspiju.

"On je bio u fazonu ’želim da budemo u vezi’. Da bismo to uspjeli, morali smo da utvrdimo neka osnovna pravila. Ja sam u šali iznijela ideju o ugovoru, a on je rekao ’ne, ozbiljno... Možemo to da uradimo i da razgovaramo o tome’", kaže Eni.

Njih dvoje su napravili svako svoj ugovor, a ideja im je da svakih šest mjeseci iznova prođu kroz ugovor, kako bi vidjeli da li druga strana sve ispunjava.

