Stručnjaci otkrili: Evo u kojim godinama su muškarci i žene najbolji ljubavnici

Stručnjakinja je objasnila u kojim godinama su muškarci i žene najbolji ljubavnici.

Izvor: Shutterstock/Lucky Business

Ruska seksološkinja Julija Tolmačeva otkrila je u kojim godinama žene i muškarci postaju idealni ljubavnici. Tek kada zađu u određene godine, oni se u potpunosti predaju strastima, bez zadrške uživaju u čulnom zadovoljstvu, ali su i daleko požrtvovaniji u seksu.

Po riječima stručnjakinje, od 18. do 25. godine muškarci su vatreni i strastveni, ali to ih sprečava da budu pažljivi seksualni partneri - previše su zaokupljeni sopstvenim potrebama. Libido i hormonalni nivo muškaraca, dodaje doktorka, mijenjaju se do četrdesete godine, a tom periodu potreba za orgazmom više nije primarna, već nešto drugo - uživanje u odnosu i pružanje zadovoljstva partneru.

Tolmačeva je takođe primijetila da ima istine u pričama da su žene od 45. godine "najbolje ljubavnice". Kako je objasnila, ovdje se ne radi o libidu i hormonima, već o načinu života. U tom periodu su njihova djeca (ako ih imaju) već odrasla, pa imaju više vremena za sebe, bolje razumiju šta je to što im je potrebno, uključujući i intimne odnose. Žena od 45 godina je mnogo spremnija za seks od tridesetogodišnjakinje koja ima posao, malu djecu i kuću.

Seksolozi su istakli i da određene boje u spavaćoj sobi mogu da pospiješe strasti. Pa tako, crvena i ružičasta su povezane sa erotikom. Međutim, ako su vam ove boje previše jarke, gledajte da u spavaćoj sobi imate neki detalj u tamnoljubičastoj ili crnoj, koje imaju isti efekat na seksualnu želju.

