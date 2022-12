Zbog ovih kućnih poslova pucaju varnice u krevetu! Libido skače kao blesav

Jedno istraživanje pokazalo je da kućni poslovi čine partnera privlačnijim...

I dalje je sporno pitanje oko toga da li i muškarci treba da obavljaju kućne poslove ili su oni namijenjeni samo za žene... Međutim, najnovije istraživanje će obradovati i jedne i druge i možda nekima promijeniti mišljenje kada je riječ o kućnim poslovima.



Naime, istraživanje koje je sprovedeno među 500 Amerikanaca i isto toliko Britanaca pokazalo je da 58 odsto ispitanika smatra da im je partner poželjniji i privlačniji dok obavlja kućne poslove.

Portal "Najbolji život" navodi da muškarce to mnogo više uzbuđuje, te je 61 odsto njih reklo da im je to privlačno, dok je 56 odsto žena potvrdilo isto to.

"To je kombinacija osjećaja poštovanja, osjećaja za timski rad i partnerstva", objasnila je psihoterapeutkinja Dženifer Hamadi koja je takođe navela da se neki ljudi osjećaju voljenije kada njihov partner uradi nešto za njih, jer im na taj način olakšaju i ujedno uljepšaju dan.

Takođe, istraživanje je pokazalo da kad se razni kućni poslovi obavljaju zajedno, oni čak mogu da postanu neka vrtsa afrodizijaka za parove. Pa tako, njih 49 odsto ispitanika priznalo je da se zajedničko obavljanje poslova na kraju završilo strasnim vođenjem ljubavi. A evo i koji su to kućni poslovi koji najviše uzbuđuju partnere:

kuvanje - 62 odsto

čišćenje - 48 odsto

male kućne popravke - 43 odsto

namještanje kreveta -49 odsto

pranje sudova - 35 odsto

sređivanje dvorišta - 34 odsto

pranje automobila - 30 odsto

pranje veša i sušenje - 27 odsto

slaganje stvari u ormaru - 15 odsto

