MUŠKARCI I ŽENE NAJČEŠĆE IZGOVARAJU OVE REČENICE NAKON ODNOSA! Kada čujete jednu biće vam sve jasno

Ako ste se pitali koje rečenice muškarci i žene najčešće izgovaraju nakon intimnog odnosa, evo odgovora!

Izvor: Shutterstock/Vadym_Hunko

Šta je ono što muškarci i žene najčešće govore jedno drugome nakon intimnog odnosa? Da li su to laskanja ili riječi odbijanja? Najnovije istraživanje pokazalo je da muškarci i žene često odmah nakon razmjenjivanja nježnosti u krevetu govore "moram da idem."

Ali ne samo to! Žene takođe vole da upozore svoju jaču polovinu rečenicom "nemoj da zaspiš", dok s druge strane pitanja o seksualnim interesovanjama i željama partnera danas sve manje ima među parovima.

Međutim, na pitanje ispitanika šta je to što odmah kažu nakon odnosa jeste uzvik "Vau!" i to pretežno kod muškaraca. Kada je riječ o ženama, one najviše vole da pohvale svog partnera i kažu mu kako je nevjerovatan.

Sljedeća stvar na listi rezultata šta je ono što jači pol najčešće govore jeste "Kada možemo ovo da ponovimo?" ili "Moram da idem" - a što se našlo na sedmom mjestu. "Gde je moj telefon?" našlo se u prvih deset za oba pola, prema anketi 2000 odraslih osoba na stranici za upoznavanje "IllicitEncounters". Džesika Leoni, stručnjak za intimne odnose i veze, rekla je da ono što kažemo odmah nakon odnosa puno govori o stanju veze.

"Većina parova u dugotrajnim vezama govori vrlo malo jer se često prepiru, a seks je svaki put isti. Ono što više otkriva jeste ono što se govori u novim i svježim vezama kada ste još uvijek jako zaljubljeni jedno u drugo, a odnos je uzbudljiv. Da li se nečiji interes izgubio, možete da zaključite po kratkom odgovoru na kraju intimnog čina", rekla je ona.

A ovo je pet najčešćih izraza koje žene kažu nakon intimnog odnsa:

Nevjerovatan si! Nemoj da zaspiš! Zagrli me! Volim da budem s tobom! Gdje je moj telefon?

Pet najčešćih izraza koje muškarci kažu nakon odnosa:

Vau! Kada ovo možemo ponoviti? Moram da idem! Trebalo mi je ovo! Jesi li postigla vrhunac?

A šta vi govorite?

(MONDO)