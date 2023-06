Jana Hoking otkrila zašto je sama: Sve je počelo od veze sa BIZNISMENOM - inteligentan, lijep, ali...

Spisateljica Jana Hoking ima 38 godina, sama je, a iznijela je teoriju kojom objašnjava zašto će tek upoznati "onog pravog".

Izvor: Instagram/jana_hocking

Spisateljica Jana Hoking (38) iz Australije danas je slobodna žena. Ipak, ona je 12 godina vodila evidenciju o svim svojim vezama. Bile su pune raznoraznih događaja - izlazila je sa starijima, mlađima, mačo muškarcima i ženskarošima. U posljednjem članku objasnila je zašto će tek upoznati "onog pravog".

Otrkila je da je stalno u potrazi za "novom energijom odnosa" (NRE). Drugim riječima, nakon nekoliko mjeseci zabavljanja sa nekim novim, Jana primjećuje da iskra nestaje i da polako gubi interesovanje. "Pitate se, šta je NRE? To je skraćenica za 'Novu energiju u odnosima'. U prevodu, to je ona intenzivna želja i strast na početku veze od koje vam koljena klecaju! To je nalet uzbuđenja kada vam neko pošalje poruku po prvi put. To je prvih nekoliko magičnih izlazaka. To je sjaj u vašim očima kada konačno spavate zajedno. To su leptirići u stomaku", rekla je Jana i dodala:

"Uzbudljivo je, novo i misteriozno. Nažalost, ono što poleti gore, mora i da se spusti. Čim veza počne da bude prijatna, moje interesovanje opada. Da, NRE je surova stvar", objasnila je. Primijerila je da joj se to dogodilo u vrijeme kada je izlazila sa jednim biznismenom. Privuklo ju je to što je bio veoma inteligentan i ljubazan. Izrazito su privlačili jedno drugo, a onda je spisateljica počela da ga "odbacuje".

Ponovo je žudjela za uzbuđenjem nove veze, što je na kraju dovelo do raskida. Jana tvrdi da želi da izbjegne da se ovo dešava sa budućim muškarcima, jer je sada spremna da se skrasi u svojim kasnim 30-im. Zatražila je pomoć terapeuta da joj pomogne da prevaziđe zavisnost od naleta nove energije u njenoj vezi, a jedan od najboljih savjeta koje je prenijela glasi - "neka izlasci budu uzbudljivi".

"Stvaranje očekivanja i planiranje zabavnih aktivnosti načini su da se održi iskra u vezi. Takođe je preporučljivo ostati prizeman i uživati u 'vremenu za sebe' bez previše razmišljanja i potrebe za jurnjavom", objasnila je Jana koja je porukom dala vjetar u leđa svim onim ženama koje su nezadovoljne jer su "i dalje same".

(MONDO)