Da li su intimni odnosi na 40 stepeni opasni? Gdje voditi ljubav ljeti

Evo kako intimni odnosi pri visokim temperaturam utiču na zdravlje!

U narednom periodu opet nas očekuju vrućine - iznad 35 stepeni Celzijusa, ali o one koje će da dostignu i četrdeseti podiok. Osim zdravstvenih poteškoća koje one izazivaju, postoji još jedna stvar na koju i te kako utiču - intimni odnosi!

Ukoliko imate odnose po velikim vrućinama, opterećujete srce i rizikujete infarkt, tvrde ljekari... Stručnajci za intimne odnose savjetuju: Ako baš imate želju da vodite ljubav na 40 stepeni, onda to radite lagano i nježno, a ne žestoko, i obavezno rashladite sobu.

Prema njihovim riječima, svaka fizička aktivnost na temperaturi većoj od 40 stepeni je vrlo nezdrava, a ako se tu još uključi i veliko uzbuđenje kao kod vođenja ljubavi, onda opterećujete srce i rizikujete infarkt! Kardiohirurg prof. dr Miljko Ristić ističe da su odnosi na visokim temperaturama štetni po organizam, naročito kod malo starije populacije:

"Nijedna fizička aktivnost, samim tim ni se*sualna, nije preporučljiva na 35 ili 40 stepeni. Ako se na tim temperaturama odlažu radovi na građevini ili fudbalske utakmice, onda se isto tako treba odnositi i prema vođenju ljubavi. Kada vodite ljubav na velikoj vrućini, tijelo se više znoji, srce brže radi, a uz sve to doživljavate i se*sualno uzbuđenje. Pri većem naporu može doći do gubitka daha, slabosti, a kod malo starijih ljudi čak i do infarkta. Zato intimne aktivnosti tokom ljeta treba upražnjavati umjereno i obavezno u rashlađenim prostorijama", naglašava dr Ristić.

Sa njim je saglasan i urolog Aleksandar Milošević. On kaže za Informer da bi ljudi tokom ovih vrelih dana trebalo da imaju nežnije intimne odnose sa više emocija.

"Ljudi često zaborave da seksualni odnos spada u fizičku aktivnost. A svaka fizička aktivnost na ovako visokim temperaturama opterećuje naš kardiovaskularni sistem. Zbog toga moramo uživanje u odnosu prilagoditi ovom vremenu. Mi urolozi savjetujemo da ljudi više uključe emocije i da taj odnos bude sa više ljubavi i nježnosti, a sa manje pokreta i umaranja. Nije poenta da se neko 'se*sualno ubija" na plus 40", dodaje je Milošević. On savjetuje i da bi ljeti bilo najbolje da ljudi što više odnosa imaju u vodi.

"Tokom ovih vrelih ljetnjih dana savjetujem odnose u blizini vode ili čak i u samoj vodi. To je odlično i za spermatogenezu kod muškaraca jer testisi na ovim temperaturama moraju da se hlade. Osim vode, predlažem odnose isključivo u klimatizovanim prostorijama i eventualno u hladovini, negdje u prirodi. Uz sve to obavezni su i hladni napici koji okrepljuju organizam i rashlađuju ga", zaključio je Milošević.

