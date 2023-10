STARIJI I MLAĐI NE VODE LJUBAV U ISTOJ MJERI! Evo koliko često treba da imate INTIMNE ODNOSE u zavisnosti od GODINA

Evo koliko intimnih odnosa je dovoljno u zavisnosti od godina!

Koliko je intimnih odnosa dovoljno i da li postoji ta magična "idealna" brojka? Sve zavisi od osobe do osobe i libida koji ona posjeduje. Neko ima povećanu potrebu za intimnim odnosom, dok je drugima potpuno u redu da ga praktikuju jedanput mjesečno.

Prema riječima stručnjaka za intimne odnose, taj broj zavisi od niza faktora, kao što su godine, zdravlje i status veze. Studija Instituta Kinsi za istraživanje pola, reprodukcije i roda, otkrila je da godine mogu u velikoj mjeri da utiču na učestalost intimnih odnosa.

Nije iznenađujuće da se najviše intimnih odnosa praktikuju osobe od 18 do 29 godina koje, prema istraživanju, imaju u prosjeku 112 puta godišnje, što je u prosjeku devet puta mjesečno. Oni od 20 do 39 godina praktikuju akcije u krevetu oko 86 puta godišnje, što je nešto manje od dva puta nedjeljno, a oni od 40 do 49 godina samo 69 puta godišnje - oko 5 puta mjesečno.

Prema studiji, kako ljudi stare, količina intimnih odnosa dramatično opada. Ali, to ne znači da se njihov libido smanjio, već to znači da životni stresovi, porodične obaveze i fizički izazovi često stanu na put. Takođe, istraživanje je pokazalo i da zdravlje utiče na aktivniji i zadovoljavajući intimni život, kao i činjenica da se ljudi s godinama i osjećaju starije, pa time imaju i manje zanimanje za odnose.

"Zaključak ovih studija je da, kako starimo, šanse za razvoj hroničnih zdravstvenih stanja rastu, a to zauzvrat negativno utiče na učestalost i kvalitet seksualne aktivnosti" objasnio je dr Džastin Lehmiler u objavi Instituta Kinsi. Na kraju, dr Lihmiler tvrdi da ne postoji tačan broj koji određuje koliko često partneri treba da imaju intimne odnose. Suština je da postoji zdrava komunikacija i da obe strane budu zadovoljne.



