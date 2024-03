"Tri godine glumim zadovoljstvo" požalila se djevojka, a stručnjak joj odgovorio "Ko je za to kriv?"

Anonimna djevojka se požalila kako za tri godine nije doživjela vrhunac tokom intimnog odnosa sa partnerom. Stručnjak joj odgovorio - to nije njegov posao!

Izvor: Shutterstock/MaryMistan

"Pretvaram se da doživljavam vrhunac sa svojim dečkom već tri godine. On nema pojma i misli da imamo sjajan se**ualni život, a ja znam da bi ga jako zaboljelo kad bih mu rekla istinu. Nedavno sam pročitala članak u kom kažu da neke žene dožive četiri ili pet vrhunca zaredom, a ja bih bila zahvalna da doživim bar jedan. Znam da bi trebalo da prestanem da se pretvaram, ali to radim već toliko dugo da ne znam kako da se izvučem iz toga", napisala je jedna žena koja se obratila stručnjacima i dodala:

"Pokušala sam da pričam sa njim o vrhuncu na apstraktan način - pričom o drugim ljudima ili člancima o toj temi. Ipak, čini mi se da ne shvata da imam problem i samo govori kako smo srećni što nemamo problem na tom polju. Ako bih bila iskrena, mislim da nema pojma o seksu, tačka. Moji bivši partneri bili su veći avanturisti.

Rijetko radimo nešto drugo osim misionarskog položaja, a odnos nikada nije spontan ili uzbudljiv. Uvijek je u krevetu, uvek dosadno i predvidivo. Ponekad jedva čekam da se završi. Ako ikad želim da doživim vrhunac, moram da pazim na sebe. On je tako divan muškarac na mnogo načina, ali pomisao da ću ostatak života provesti ovako, zvuči frustrirajuće", napisala je anonimna djevojka.

"Metro" je objavio i odgovor stručnjaka na ovaj problem. "Zanima me zašto misliš da je odgovornost partnera da te dovede do vrhunca? Intimni odnos je čin između vas dvoje. Možda on misli da samo ležiš i ne želi to da ti kaže. Ako tokom odnosa ne doživite vrhunac, nemojte se žaliti da vaš partner ne 'radi to kako treba'. Preuzmite odgovornost i recite mu šta vas uzbuđuje, a šta ne. Problem sa glumljenjem vrhunca sve ovo vreme je taj što ste mu pokazali da je sve u redu", napisao je stručnjak za ljubavne odnose i dodao:

"Recite mu da želite da isprobate nešto drugačije. Umjesto da očekujete da vas partner zadovolji, predložite promjene koje će intimni odnos učiniti boljim iskustvom za oboje. Ako vam je spavaća soba dosadna, zavedite ga negdje drugdje - jedino pravilo je da oboje uživate", napisao je i dodao da je mali broj žena koji može da doživi vrhunac samo zbog intimnog odnosa.

"Nijedno od vas ne bi trebalo svaki put da osjeća pritisak da ga postigne. Takođe možete da potražite pomoć seksualnog terapeuta koji će vas uputiti u pravom smjeru. Ako ste proveli tri godine zajedno, sigurno ste oboje srećni na druge načine. Za dvoje ljudi koji se vole, rješavanje ovog problema trebalo bi da bude lako", savjet je stručnjaka.

(MONDO/T.V.)