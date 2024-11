Zašto čim konačno otpišete muškarca, on hoće da se vrati? Sociološkinja objasnila kako ga vaše NE privlači

Ukoliko ste potpuno otpisali bivšeg, a on vam pošaljeporuku, uskoro ćete saznati - zašto se muškarci vraćaju kada ih žene zaborave.

Izvor: Shutterstock

Odavno ste raskinuli s partnerom, preboljeli ste ga i uspjeli da se vratite sebi i svojoj rutini, kad eto njega opet, niotkuda banuo u vaš život. Ukoliko vas opisana situacija podsjeća na vaš život trenutno ili ste imali takvo iskustvo, niste usamljeni. Ljubav je komplikovana na svim nivoima.

"Prije mnogo godina, bila sam u vezi sa nekim ko nije mogao da odluči da li želi da se posveti. Uvijek je sve bilo po njegovom - sporadične poruke, povremeni susreti, ali nikada ništa stvarno. Na kraju sam se umorila od čekanja. Odlučila sam da idem dalje.

Nije bilo lako, ali uspjela sam. Fokusirala sam se na sebe, izgradila život koji sam voljela i, na kraju, potpuno sam prestala da razmišljam o njemu. Onda je niotkuda stiglo: 'Hej, nedostaješ mi'", piše na portalu medium.com Marija Isolde.

"Zašto sada?", bila je zatečena Marija.

Ovaj scenario je toliko uobičajen. Kada žena krene dalje i iskreno zaboravi muškarca, on se iznenada ponovo pojavljuje. Zašto je to tako?

Dinamika moći

Sociološkinja Eva Iluz nudi ubjedljivo objašnjenje. Ona tvrdi da su moderne veze duboko pod uticajem dinamike moći, a kada žena zaboravi muškarca - emocionalno se odvoji i povrati svoju moć - to poremeti njegov osjećaj kontrole. Za neke muškarce to je potresna spoznaja.

U mnogim vezama, posebno danas, emocionalna dostupnost je često neuravnotežena. Sociološkinja Iluz primjećuje da kada muškarci osjete da je žena emocionalno dostupna, to im daje osjećaj udobnosti i kontrole. Ali kada ta žena krene dalje - kada ih zaboravi - nešto se pomjera. Njena emocionalna odvojenost stvara vakuum.

Muškarci, sugeriše Iluz, često nisu toliko emocionalno sami sebi dovoljni kao što misle. Kada žena kojoj je nekada bilo stalo prestane da brine, to ih uznemiri. Njena zaboravnost postaje neka vrsta moći - nešto što vjerovatno nikada nije namjeravala, ali to se dešava prirodno kako ona raste nakon veze.

To je zamjena uloga.

Odjednom, muškarac je taj koji pruža ruku, traži vezu, žudi za onim što je nekada uzimao zdravo za gotovo. Ali ne radi se uvijek o želji da se žena vrati – već o tome da želi da se vrati osjećaj želje.

Kada žena zaboravi muškarca, to izaziva njegov ego. To ga tjera da se suoči sa činjenicom da nije tako nezamjenljiv kao što je mislio. U mnogim slučajevima, on se ne vraća zato što se predomislio, već zato što je njena ravnodušnost učinila da izgleda vrijednije.

Izvor: Shutterstock

Emocionalna ekonomija

To je oblik emocionalne ekonomije, kako kaže Iluz. Odnosima često upravljaju ponuda i potražnja. Kada je naklonost žene velika, muškarci je možda neće cijeniti. Ali kada se ponuda završi - kada ga ona zaboravi - potražnja se povećava. Oskudica stvara želju.

Ali evo istine: do trenutka kada žena zaboravi muškarca, obično je prevazišla potrebu za njegovom validacijom. Ponovo je izgradila svoj život, pronašla svoju radost i prestala potreba da popuni prazninu.

Ironija je u tome što kada ona stigne na mjesto emocionalne slobode, muškarac želi da se vrati. Ali do tada, njegov povratak nije tako sladak kao što zamišlja. Propustio je svoju šansu.

Dakle, kada se muškarac vrati nakon što ste ga zaboravili, zapamtite: ne radi se o vama. Radi se o moći za koju osjeća da je izgubljena.

A to je nešto što nikada ne morate da mu vratite.

(MONDO/Sensa)