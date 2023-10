Škotlanđanka razvila neobičan biznis: Vodite psa na svadbu? Ona je tu da vam pomogne

Proširila biznis i danas ima posao iz snova.

Šta je za vas posao iz snova? Na društvenim mrežama mnogi kažu da ga Olivija Tompson iz Edinburga ima. Jedno vrijeme zarađivala je šetajući pse, a onda je došla na neobičnu ideju kojom je proširila biznis. Olivija je danas "pratnja" psima na vjenčanjma. "The Dog lady", kako su je prozvali, radila je u jednoj firmi kao asistent administratora. Pauze za ručak koristila je za dodatnu zaradu - šetajući pse.

Nakon što se vratila kući u martu ove godine, odlučila je da pokrene privatni biznis. "Oduvijek sam željela da budem organizatorka vjenčanja, ali mi je bilo teško da dobijem taj posao bez iskustva", otkrila je. Dobila je posao u kraljevskom botaničkom vrtu Edinburg, gdje je imala priliku da zaviri u glamurozna vjenčanja.

"U botaničkom vrtu možete da imate pse. Pomislila sam 'Ko čuva pse?'. Shvatila sam da me psi čine najsrećnijom i volim vjenčanja", rekla je. Tamo je radila tri nedjelje, dala je otkaz i pokrenula svoj posao. Postala je pratnja psima na vjenčanjima i tako spojila svoje dvije ljubavi u jedno - psi i vjenčanja.

Zahtevi mladenaca

Otkrila je da je bila pratnja na četiri vjenčanja, a dnevnica joj je bila oko 340 evra. Prije samog vjenčanja, Olivija se sastane sa mladencima i psom kako bi se upoznali. "Uvijek se sastajem sa klijentom prije dana venčanja - kako bih saznala sve što treba da znam i vidjela ponašanje. To je na neki način običaj za mladu ili mladoženju. Mnogi ljudi me rezervišu i za fotografije", objasnila je.

Otkrila je i da mladenci imaju razne zahtjeve. Neki ne žele pse na ceremoniji već samo kasnije na slavlju, a nekima je bitno da je njihov ljubimac sa njima na fotografijama. Jednom prilikom, Olivija je imala zadatak da sa psom prošetala do oltara. "Bila sam jako nervozna. To je bilo prvo vjenčanje na kom su psa htjeli na ceremoniji. Svaki pas je do sada bio dobro dresiran, ali strah me je da će doći dan kada to neće biti tako", rekla je i dodala da ima već puno rezervacija. Pogledajte kako izgleda Olivijin radni dan:

