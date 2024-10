Koliko dugo psi mogu da žive? Zavisi od 3 stvari, jedna rasa može da napuni 18 godina

Svakog vlasnika kućnog ljubimca zanima koji je očekivani životni vijek psa.

Izvor: Shutterstock/Tanya Consaul Photography

Svaki vlasnik psa želi da njegov četvoronožni prijatelj živi što je duže moguće, uživaju u dobrom zdravlju i radosti života. Životni vijek našeg kućnog ljubimca zavisi od mnogih faktora - od genetike, preko načina života, do ishrane. Koliki je stvarni očekivani životni vijek psa i kako je oblikovan? U ovom vodiču uranjamo u svijet pasjih godina da bismo odgovorili na ovo pitanje.

Prije svega, važno je naglasiti da je životni vijek psa usko povezan sa njegovom rasom. Mali psi, kao što su čivave, mogu da žive i do 15 godina, a u nekim slučajevima i duže. Psi srednje veličine, kao što su biglovi i koker španijeli, obično dostižu starost od 10 do 14 godina. Nasuprot tome, velike rase kao što su doge, obično žive kraće, često 7 do 10 godina. Međutim, postoje izuzeci od ovog pravila, a neke velike rase mogu da vas iznenade svojom dugovječnošću.

Genetika igra ključnu ulogu u određivanju potencijalnog životnog vijeka psa, ali nije jedini faktor. Ishrana, redovni veterinarski pregledi, fizička aktivnost i opšta njega utiču na zdravlje i životni vijek našeg ljubimca. Zdrava, uravnotežena ishrana koja obezbjeđuje sve esencijalne hranljive materije može da pomogne u poboljšanju kvaliteta i dužine života vašeg psa. Fizička aktivnost, prilagođena uzrastu, veličini i stanju psa, može da spriječi mnoge bolesti, poput gojaznosti, koje skraćuju život.

Gore navedeni veterinarski pregledi su još jedan ključni element u obezbjeđivanju životnog vijeka našeg psa. Redovne posjete veterinaru, vakcinacije i preventivni pregledi pomoći će u otkrivanju potencijalnih zdravstvenih problema u ranoj fazi, što značajno povećava šanse za efikasno liječenje i duži, zdrav život našeg ljubimca.

Takođe ne možemo da zaboravimo na mentalni aspekt života psa. Baš kao i ljudima, psima je potrebna mentalna stimulacija, društvena interakcija i ljubav da bi bili srećni i zdravi. Nedostatak ovih elemenata može da dovede do depresije, anksioznosti i drugih problema u ponašanju koji mogu da utiču na ukupan kvalitet i dužinu života vašeg ljubimca.

Koji psi žive najduže i od čega to zavisi?

Kada odlučimo da udomimo psa, obično se nadamo da će nam on biti vijerni pratilac dugi niz godina. Zbog toga se mnogi budući vlasnici pitaju koje rase pasa imaju najduži životni vijek i koji faktori utiču na životni vijek našeg ljubimca. Da li je u pitanju genetika, ishrana ili možda sredina u kojoj se pas uzgaja? Ili je možda ključ pravilna briga za zdravlje?

Faktor broj 1 - veličina tijela

Najveći uticaj na očekivani životni vijek vašeg ljubimca je njegova veličina. Pravilo je da mali psi težine manje od 15 kg žive duže od predstavnika srednjih rasa, a ovi, pak, duže od pasa velikih rasa koji teže više od 40 kg.

Doge, na primjer, dostižu potpuni razvoj sa dvije godine, a samo četiri godine kasnije smatraju se seniorima i pokazuju prve znake starenja. Ćelije tijela kod pasa velikih rasa brže rastu i brže se dijele. Ovo ubrzava njihov život. Ekstremno velike rase pasa, poput mastifa i njemačke doge, rijetko žive duže od deset godina.

U međuvremenu, psi malih rasa, kao što su jazavičari, često žive 16-18 godina. Tek kada napune deset godina, smatraju se starijim psima. U slučaju manjih rasa, čini se da je kretanje važan razlog za njihovu bolju kondiciju i obuku u poređenju sa većim predstavnicima. U odnosu na veličinu tijela, mali psi se kreću znatno više od velikih.

Faktor 2 - rasa

Rasa je jedna od ključnih odrednica životnog vijeka psa. Kada biraju određenu rasu, mnogi ljudi imaju tendenciju da se fokusiraju na izgled, temperament ili potrebe za obukom. Međutim, rijetko shvataju da će izbor rase uticati i na životni vijek njihovog ljubimca.

Statistika pokazuje da rasni psi u prosjeku imaju kraći životni vijek za godinu dana u odnosu na pse više rasa. Psi više rasa imaju mješavinu mnogih različitih rasa u svojoj DNK, što može da doprinese njihovom boljem imunitetu i opštem zdravlju. Međutim, čak i među rasnim psima postoje značajne razlike u životnom vijeku. Neke rase su podložne određenim nasljednim ili genetskim bolestima koje mogu da utiču na njihov životni vijek. Na primjer, engleski buldog, uprkos svojoj maloj veličini, ima očekivani životni vijek od samo 8 do 10 godina. To su psi koji su zbog svoje građe i nasljednih zdravstvenih problema kao što su respiratorni problemi, podložniji raznim stanjima.

Nasuprot tome, čivave, koje su jedna od najmanjih rasa pasa, mogu da žive i do 15-20 godina ako se pravilno njeguju i nemaju ozbiljnih zdravstvenih problema. Njihov dug životni vijek takođe može da bude rezultat njihove male veličine, ali i dobre genetike i nema ozbiljnih nasljednih zdravstvenih problema.

Vrijedi napomenuti da su mnoge rase pasa uzgajane sa specifičnim karakteristikama za ispunjavanje specifičnih zadataka ili potreba. Nažalost, u mnogim slučajevima, uzgoj fokusiran na određene fizičke osobine ili osobine ponašanja može dugoročno da dovede do nepredviđenih zdravstvenih problema.

Faktor 3 - pol

Kod mnogih životinjskih vrsta, uključujući pse, pol igra važnu ulogu u životnom vijeku. Zapažanja pokazuju da, kao i u slučaju ljudi, ženke u prosjeku žive duže od muškaraca. Iako ova razlika može da izgleda mala, jer u prosjeku iznosi pola godine, ona ima važnu biološku osnovu.

Ove razlike su uglavnom posljedica hormonske ravnoteže ženki, posebno djelovanja estrogena, koji je glavni ženski polni hormon. Estrogen je odgovoran za mnoge procese koji se odvijaju u tijelu, uključujući pozitivan efekat na imuni sistem, zaštitu od infekcija i nekih autoimunih bolesti. Pozitivno djeluje i na kardiovaskularni sistem, smanjujući rizik od razvoja bolesti ovog sistema, koje su jedan od glavnih uzroka prijevremene smrti pasa. Pored toga, ovaj hormon reguliše metabolizam, što može da spriječi gojaznost, još jedan faktor koji skraćuje život pasa.

Kada govorimo o muškim psima, ne možemo da zanemarimo pitanje sterilizacije. Ovaj tretman, iako kontroverzan, ima dokazan uticaj na životni vijek. Statistički govoreći, kastrirani psi žive otprilike dvije godine duže od nekastriranih pasa. Kastracija smanjuje rizik od mnogih bolesti, uključujući rak testisa i upale urogenitalnog sistema. Pored toga, kastrirani mužjaci često pokazuju manje agresivno ponašanje, što može da rezultira smanjenim rizikom od povreda povezanih sa tučom ili nesmotrenim ponašanjem.

(MONDO)