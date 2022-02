Beograđanin koji je otišao na najhladnije mjesto na svijetu (i preživio da priča o tome)

Ovom Beograđaninu je Jakutija oduvijek djelovala egzotično, zabačeno, mistično. Promijenio je dva leta Bg- Moskva, Moskva - Jakutsk, iz Jakutska je kombijem stigao do Pola hladnoće ili Ojmjakona.

Iv Beserovac (37) je prvi Srbin sa pasošem Republike Srbije koji je kročio na tlo najhladnijeg mesta na svjetu - Ojmjakon u Jakutsku. Za one koji nisu čuli za ovaj "pol hladnoće", kako ga još zovu, to je selo u Sibiru, koje važi za najhladnije mjesto na planeti, gdje živi negdje oko 500 stanovnika, a upravo ovdje izmjerena je najniža temperatura od -71,2 °C.

Beograđaninu se pređenih hiljade kilometra isplatilo! Krenuo je od rodnog Beograda, preko Moskve, pa do Jakucka. Prvo je prešao zaleđenu Lenu, truckao se po makadamu Sibira, a odatle krenuo put Ojmjakona. Do danas je svega 2.204 ljudi iz cijelog svijeta posjetilo ovo mjesto, uključujući i same Ruse.

Iako se sada već davne 1984, godine opedijelio da voli samo lijepo vrijeme, nikako zimu, u Jakutiji se sve promijenilo. Iv je počeo da gleda zimu drugačijim očima, kao doživljaj, iskustvo, izazov, a ne samo kao patnju. Za Mondo je opisao kako je krenulo njegovo putešestvije:

"Putujem od malih nogu, letio sam sa dva mjeseca, otac je glavni krivac za moj "putnički virus". Obišao sam preko 60 zemalja. U posljednje vrijeme sam počeo da putujem po baš egzotičnim zemljama od nepriznate Transinistrije, Filipina, Kambodže, Gruzije, Jermenije, Nigera, Burkine Faso, pa evo sad do Sibira. Ne volim mas turizam. Cijenim zemlje koje te dočekaju kao gosta, a ne kao bankomat. Zbog Jovana Memedovića odavno maštam o sjeveru, dalekom istoku, bio sam i na Aljasci, pa želim da vidim kakav je i ruski sjever", priča Iv,za Mondo.

Kada je porodici rekao da planira put u Jakutiju, bilo je podijeljenih mišljenja. Majka ga nije podržala u ovom pohodu na sjever Rusije, dok su prijatelji i djevojka bili za. Danima je vježbao po uputstvu "ledenog čovjeka", čije savjete sluša i uvažava veliki broj poznatih ličnosti na svjetskom nivou. Kada je došao, sačekala ga je prijatna temperatura od "svega" -54, 3C. Iv je svoje impresije po dolasku objavio i na društvenim mrežama:

"Surova priroda, zima bez milosti sa temperaturama od -30 do -60, satkana ja samo za najjače, kraće rečeno Jakutija. Ovo je moja već sada jedna od omiljenih destinacija... Krenuo sam iz Jakutska, najhladnijeg grada na svijetu u ozloglašeni Oimjakon, najhladnije naseljeno mjesto na svijetu. Put traje dva dana po zaleđenom makadamu. Krajolici Sibira su nestvarni. Krećemo se kolima putem, a zovu ga još Road of Bones, izgradili su ga zatvorenici koji su završavali u logoru/gulagu Sibira za najmanju moguću stvar, a to bi mogla da bude čak i šala na račun Josefa Staljina. Ovdje su ljudi ostavljali svoje kosti, da bi daleki istok Rusije imao put, put u "bolju" budućnost...", napisao je on.

Za ledenu zimu, pripremao se Vim Hof metodom, tehnike disanja i hladan tuš ujutru. Jakutsk i pogotovo Ojmjakon imaju suv i hladan vazduh, a dva dana je proveo u Moskvi na aklimatizaciji.

"U početku je teško za disanje, ali navikava se nekako čovjek. Neki put sam čak i do pola sata mogao da budem napolju uz svu opremu i odjeću koju su mi dali, kad promrznem jako, stavljam flastere koji griju, rekord vani mi je bio kad smo išli na ribolov, možda sam preko sat vremena bio napolju, ali tad je otoplilo bilo je -44 sa početnih -55. Ljudi su sjajni, vezani za prirodu, bave se stočarstvom, uzgojom konja, irvasa, lovom i ribolovom. Noć se provodi u kući. Postoji kulturni centar, škola, prodavnica, ako je ispod -45 djeca ne idu u školu. Glavni razlog što čovjek mora da izlazi napolje je wc, jer postoji samo poljski, ne postoji kanalizacija. Cijevi pucaju na toj hladnoći. U Jakucku sam bio na ledenoj pijaci gdje se prodaje smrznuta riba, konjetina, ljudi cijeli dan stoje na zimi, nevjerovatno. Specijalitet je smrznuta, sirova riba i konjetina, riba se siječe tanko kao pršuta i miješa sa lukom, baš je ukusno, ali konjetina nije baš po mom ukusu", opisuje Iv svoja prve utiske u kontaktu sa surovom prirodom, mističnom Jakutijom i mještanima ovog mjesta.

Iv je dodao i jednu zanimljivu stvar, a to je da ljudi ne isključuju automobile cijelu noć u protivnom bi se zaledili. Njegov prijatelj ima aplikaciju da pali auto par puta u toku noći.

"Što se tiče kupanja u ledenoj vodi, bila mi je želja, vježbao sam samo 10 dana Vim Hofovu metodu disanja i hladan tuš. Hladna voda je zdrava za imuni sistem i boljeg osjećaja čitavog tijela, a što se tiče konzumranja alkohola, to je totalno pogrešna stvar, daje lažan efekat zagrijanosti tijela, ali u stvari tijelo još više pati, Mnogi ljudi su umirali zbog pijanstva, takozvana bijela smrt, jedna čašica da, ali ne više od toga", zaključio je za Beserovac za Mondo.

Iv je diplomirani bankar, putuje cijeli život, Turizam i hotelijerstvo su njegova struka. Radio je u Srbiji, Americi, Velikoj Britaniji, a blogovanjem je počeo da se bavi prije dvije godine, tačno pred koronu.

"Sletio sam na Filipine na ostrvo Bohol, odakle nisam mogao da se vratim 4 mjeseca zbog korone i nepostojećih avio linija, tamo samo počeo da snimam kako provodim svoje dane u egzotici, šta radim…Od malena san gledao emisije o udaljenim krajevima svijeta, radoznalost, znatiželja. Ali najveći krivac je moj otac definitivno", rekao je ovaj svjetski putnik, čije dogodovštine možete pratiti na njegovom Instagram profilu.

