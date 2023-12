Svečanim paljenjem lampica na novogodišnjoj jelki na Marina trgu u Portonovom zvanično je počela praznična sezona u ovom primorskom rizortu.

Izvor: Promo, Portonovi

U 18 sati zasijalo je preko 20 hiljada lampica koliko ih broji jedna od najvećih jelki u regionu, visoka čak 13 metara. Pored jelke i dekoracije od prethodnih godina, u Portonovom se ove godine nalaze se i mnogi novi elementi dekoracije i mjesta za fotografisanje koja mame uzdahe gostiju.

Ceremoniju su sinoć ispratili mališani iz dječijih horova Boka School International iz Portonovog i D-moll iz Podgorice.

"Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje nas čeka tokom decembra i januara, a najveći dio aktivnosti, odnosno 16 dana, 16 koncerata, 16 dana prazničnog bazara, kreće od 23. decembra pa sve do 7. januara”, kazala je direktorica marketinga i komunikacija u Portonovom, Adrijana Husić.

Husić je istakla da ih u Portonovom posebno raduje što ove godine vlada veće interesovanje gostiju i posjetilaca da praznične dane provedu na moru, i što gosti biraju baš Herceg Novi za posjetu.

"Iako možda i nije tipično da novogodišnje praznike provodimo na moru, brojne aktivnosti koje smo organizovali prošle godine učinile su da Portonovi bude prepoznat kao adresa gdje zabava traje cijele godine. Herceg Novi je uvijek slovio za primorski grad koji živi zimi i vjerujem da posljednjih godina doprinosimo da tako bude opet. Zajedno sa gradom, uz aktivnosti kao što su praznični bazar i koncertne sezone, uz Praznik mimoze, vjerujemo da ćemo iz godine u godinu privlačiti sve veći broj gostiju”, dodala je Husić.

U Portonovom je trenutno aktuelna posebna ponuda za smještaj sa početnom cijenom od 192 evra po noćenju, za dvije osobe koja je dostupna je do 31. januara i uključuje mnogobrojne pogodnosti poput besplatne masaže, doručka, korišćenje teratane i mnogih drugih pogodnosti.

Vidi opis Magija je stigla u Portonovi: Svečanim paljenjem preko 20000 lampica otvorena praznična sezona default Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo, Portonovi Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Promo, Portonovi Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Promo, Portonovi Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Promo, Portonovi Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Promo, Portonovi Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Promo, Portonovi Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Promo, Portonovi Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Promo, Portonovi Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Promo, Portonovi Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Promo, Portonovi Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Promo, Portonovi Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Promo, Portonovi Br. slika: 12 12 / 12 AD

Atmosfera u Portonovom će se zahuktati od 23. decembra do 7. januara kada je na Marina trgu planiran bazar uz svakodnevne koncerte i svjetlosni spektakl. Praznični bazar će biti otvoren radnim danima od 16 do 23 sata, a vikendom i praznicima od 11 do 23 sata i nudiće posjetiocima različite delicije, palačinke, priganice, krofne, burgere, krilca, pizze i još mnogo raznolikih specijaliteta.

Kada se govori o koncerti, u Portonovi stižu regionalni i svjetski poznati izvođači: Michael Jackson Tribute band, Ansambl Toć, Fantom, Elemental, Marijana Zlopaša, Ida Prester i Lollobrigida, Mostar Sevdah Reunion, MKDSL, klapa Kaše, Trio Gušt, Tijana Bogićević, bendovi Girls Boys and Toys, Remake, Low Voltage i Ognjen Gvozdenović, DJ Burak Yeter, te Symphony Orchestra koji će izvoditi Best of '80s hitove.

Izvor: Promo, Portonovi

Pred početak praznične sezone Portonovi je zabilježio još jedno značajno postignuće – sredinom novembra rizort je posjetio milioniti posjetilac ove godine, svakako zahvaljujući velikom broj događaja organizovanih tokom ove godine.

"Događaji koje smo organizovali jedan su od razloga zašto su baš Portonovi i One&Only Portonovi bili epicentar dešavanja. Ono što nam je podstrek u 2024. jesu komentari o kvalitetu usluge, samoj ponudi koju kao rizort imamo 365 dana u godini zahvaljujući zakupcima, ali i nova otvaranja koja očekujemo već u prvoj polovini godine čime ćemo dodatno obogatiti ponudu i dati razlog više da upravo Portonovi bude destinacija za život i odmor”, zaključila je Husić.

Izvor: Promo, Portonovi

Kalendar događaja u Portonovom možete pogledati na linku.



*Za više informacija i rezervaciju smještaja kontaktirajte [email protected] ili +382 67 932 999, a za sve dodatne informacije o događajima možete kontaktirati [email protected].