Najljepša plaža na Kritu: Godinama ima laskavu titulu, poznata po ružičastom pijesku i tirkiznom moru (FOTO)

Elafonisi je plaža na Kritu koja pruža nezaboravan doživljaj prirodnih ljepota, istorijske dubine i autentičnog grčkog gostoprimstva, zbog čega je na mnogim listama u TOP 5 plaža čitave Evrope.

Izvor: Stefano Zaccaria/Shutterstock

Plaža Elafonisi, koja se nalazi na malom ostrvu Elafonisi na jugozapadnom dijelu Krita, jedna je od najljepših plaža u Grčkoj i celoj Evropi. Širom svijeta je poznata po ružičastom pijesku i tirkiznom moru od nekoliko nijansi plave boje. Šta nudi plaža Elafonisi, gdje se tačno nalazi i kako do nje doći?

Ostrvo je povezano sa kopnom i impresivnom lagunom. Plaža je dobila ime po imenu ovog grčkog ostrva i nazvana je jednom od najljepših plaža u Grčkoj i cijeloj Evropi. Izdvaja se iz nekoliko razloga. Jedna od njih su brojne prirodne vrijednosti. Ovdje možete da se divite neobičnim biljnim vrstama i sretnete rijetke životinje. Plaža je pješčana i blago se spušta u vodu. To nije sve kada su u pitanju posebne karakteristike Elafonisi plaže. Jedinstvena je po nevjerovatnoj ružičastoj nijansi pijeska. Iz tog razloga, ova plaža se zove i "ružičasta plaža".

Neobična boja plaže nastala je zbog školjki koje se miješaju sa pijeskom i daju mu karakterističnu boju. Boja pijeska u kombinaciji sa intenzivno tirkiznom vodom, ponegdje prožeta stenama, izaziva pravo oduševljenje, posebno kod ljudi koji prvi put posjećuju Elafonisi. Iz tog razloga, nije ni čudo što je plaža više puta birana za najljepšu plažu u Grčkoj, pa čak i u cijeloj Evropi.

Oko plaže se nalaze brojne grčke taverne sa ukusnom domaćom hranom, kao i iznajmljivanje ležaljki i suncobrana, što je čini ponudom koja zadovoljava različite potrebe turista. Do nje možete da dođete automobilom i to je definitivno najbrži način da stignete tamo. U blizini plaže nalazi se prilično veliki parking. Putovanje ovim prevoznim sredstvom biće velika avantura jer put vodi kroz planine, stijene i litice koje oduzimaju dah. Do plaže možete da stignete i autobusom iz Hanije ili Kisamosa.

(MONDO)