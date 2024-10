Sarajevo proglašeno najboljom svjetskom destinacijom za 2025.

Sarajevo je pobijedilo u izboru magazina National Geographic kao najbolja svjetska destinacija za 2025. godinu.

Izvor: National Geographic

Ovo je na Facebooku objavila gradonačelnica Benjamina Karić.

"Prvi izbor prestižnog američkog magazina i svih čitalaca koji su glasali upravo za bh. prestonicu. Dragi moji sugrađani, budimo kao i uvijek najbolji domaćini i širom raširenih ruku dočekujmo goste cijelog svijeta! Ko se jednom napije vode sa Baščaršije...", napisala je Karić.

Riječ je o listi "Best of the World 2025" koja donosi listu destinacija koje morate posjetiti naredne godine, a koje su lično odabrali istraživači, fotografi i urednici National Geographica.

National Geographic organizovao je glasanje na Instagram stranici koje je trajalo do 17. oktobra, a najviše glasova dobio je upravo glavni grad Bosne i Hercegovine. Tako se Sarajevo našlo na listi od 25 destinacija za 2025. godinu koje preporučuju.

(MONDO)