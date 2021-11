Preminuo Astro, jedan od osnivača kultne grupe UB40

Bivši pjevač i jedan od osnivača britanske rege grupe UB40 Terens Vilson, poznat kao Astro, preminuo je u 65. godini nakon kraće bolesti.

Astro je svirao u grupi UB40, poznatoj u 1980-im hitovima kao što su “Red Red Wine” i “Can’t Help Falling in Love”, do 2013. godine kada je osnovao drugu grupu.