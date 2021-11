Neda Ukraden o Marinku Rokviću: "Moja majka je više voljela njega da sluša, nego mene"

Neda Ukraden se javno oprostila od Marinka Rokvića.

Izvor: YouTube/ RTS Najlepše narodne pesme - Zvanični kanal/TV Pink/Printscreen

Smrt Marinka Rokvića, koji je preminuo u 68. godini nakon kraće bolesti, teška srca su primile njegove kolege, među kojima je i Neda Ukraden, koja je s legendarnim pjevačem bila dugogodišnja prijateljica.

Neda se javno oprostila od Marinka i porodici izrazila saučešće, a sve vrijeme dok je govorila o njemu bila je na ivici suza.

"Prosto me strah da otvorim telefon ujutru i čujem pozive od novinara. Čim me zovu, odmah znam da je neko umro. Tako da mi je bilo žao da ovaj termin koji je bio rezervisan za mene, započnem ovako tužnom temom", rekla je Neda na samom početku.

"Bilo je nas par koji smo žarili i palili po Jugoslaviji, to su bila vremena velikih turneja. Marinko je veliki pjevač, ova zemlja je iznjedrila mnogo pjevačkih imena. On je jedna posebna priča, to se jednom rodi i velika je stvar što je ostavio svoje divne nasljednike koji su, takođe, vrlo talentovani momci. On im može biti samo učitelj i pokazatelj kako se bira pjesma i kako se interpretira i donosi pjesma. Inače, on je bio najomiljeniji pjevač u mojoj porodici. Moja majka je više voljela njega da sluša nego mene. Voljela je njegovu pjesmu 'Svađalice moja mala', a moj tata i ja 'Polomio vjetar grane'", ispričala je Neda Ukraden u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

"Nažalost, njega više nema, a njegove pjesme će zauvijek ostati. Neka mu je vječna slava i hvala, i drago mi je što smo bili prijatelji, drugovi i kolege", zaključila je pjevačica.

Marinko Rokvić rođen je 27. januara 1954. godine u Bosanskom Petrovcu.

Preminuo je 6. februara u Beogradu, poslije borbe s karcinomom pankreasa. Posljednjih dana bio je kritično, a neko vrijeme se borio i s bakterijom koja mu je napala organizam nakon preležanog korona virusa.

Datum i mjesto sahrane biće naknadno objavljeni.