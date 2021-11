Godina dana od odlaska Mustafe Nadarevića, kćerka Nana posvetila mu objavu (FOTO)

Prije godinu dana preminuo je legendarni glumac Mustafa Nadarević. Njegova kćerka Nana tim je povodom na Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju.

Izvor: Printscreen

U opisu fotke ostavila je samo emotikon srca, a u komentarima su joj se javili brojni pratitelji te kolege i prijatelji njenog oca.

Osim Nane, glumac je iza sebe ostavio i stariju kćerku Nađu te sina Ašu. Jednom je prilikom Nadarević otkrio kako su Nana i Aša dobili imena.

"Budući da je moja najstarija kći Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak", rekao je.

Podsjećamo, Mustafa Nadarević preminuo je u 78. godini nakon duge i teške bolesti. Godine 2012. oženio se slovenačkom dizajnerkom Slavicom Radović, a iste je godine preminula u 48. godini.

Prethodno se ženio dva puta. Iz prvog braka Mustafa je imao kćer Nađu, a iz drugog braka kćer Nanu i sina Ašu.

Mustafa Nadarević rođen je u Banjaluci za vrijeme Drugog svjetskog rata.

"Rođen sam u ovom gradu 1943. godine. Često znam reći da sam na svijet došao kao dijete iz prirode, jer sam napravljen u nekom od banjalučkih parkova", rekao je u jednom intervjuu Nadarević.

(Index, Mondo)