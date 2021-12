"Sreli su nam se pogledi i to je bilo to...": Josipa Lisac otkrila kako je upoznala Karla Metikoša

Poznata muzičarka Josipa Lisac svoju novu objavu na Instagramu posvetila je svom voljenom Karlu Metikošu (1940-1991), s kojim je bila u vezi 20 godina, do njegove smrti.

"Ja sam ga upoznala još kad mi je bilo 14 godina jer sam tad kupila njegovu prvu singlicu. Na omotu je bio on, šarmantan, vrhunski dotjeran - u bordo majici preko koje je nosio 'hozntregere'. Bila sam luda za njegovim pjesmama i za njim, pa sam čak prijateljici pokazivala jedan stan na Ribnjaku uvjerena da on tamo stanuje, iako to nije imalo veze. Tamo je imao probe i čage", napisala je Josipa na Instagramu i dodala:

"Uživo smo se sreli potkraj 1970. u Skopju na nekom zajedničkom nastupu. Sjećam se da je sjedio za klavirom i nešto svirao. Prišla sam klaviru i rekla: ‘Joj, vi prekrasno svirate!’, međutim, nije na mene uopšte obratio pažnju. Kasnije su domaćini organizovali večeru, sjedili smo svi za velikim stolom, bilo je tu i glumaca i pievača, političara... On i dalje nije obraćao pažnju", napisala je muzičarka i nastavila:

"Idući put sreli smo se u Petrinji, 6. februara 1971. Ušla sam u garderobu prepunu izvođača i prvo vidjela njega. Sreli su nam se pogledi i to je bilo to. On je još bio u vezi s Etiopljankom Gabrielom. Tek kasnije mi je priznao da se tačno sjeća haljine koju sam imala u Skoplju, što sam mu rekla, kakvim glasom, gdje sam sjedila za večerom i da mi se tamo udvarao neki glumac. Imao je nevjerovatnu sposobnost zapažanja", zaključila je Josipa Lisac u emotivnoj objavi.

Karlo Metikoš, koji je bio jedan od popularnijih muzičara bivše Jugoslavije i nastupao pod imeno Met Kolins, preminuo je 10. decembra 1991. u 52. godini.

(Telegraf.rs, Mondo)