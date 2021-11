Intervju sa Džonijem Štulićem iz 1987: "Azra - to sam ja..."

In memoriam Mišo Vidović (1964 - 2021)

Banjalučki novinar Mišo Vidović preminuo je u nedjelju 57. godini života. U svojoj bogatoj novinarskoj karijeri Vidović je radio za brojne medije, a mi vam donosimo njegov intervju sa legendarnim Džonijem Štulićem, objavljen u banjalučkom "Glasu", septembra 1987, nakon koncerta Azre u Bašti sljezove boje.

Azra - to sam ja

Sada je već svima jasno. Nakon privremenog boravka van muzičkih granica ovog podneblja vratio se Branimir Džoni Štulić. Oduševi, napusti, pa se opet vrati. Bio je neophodan. Pri vrednovanju kvaliteta domaćih ostvarenja u masi neukusnih pojava Džoni i Azra figuriraju kao raritet. Vrijeme je na njegovoj strani.

O koncertu u "BSB" ovaj tekst neće govoriti. Svojom svirkom Džoni i Azra su rekli. Mi smo htjeli da nam Džoni govori. U tome smo donekle uspjeli, koliko ostaje onom ko bude pročitao ovaj razgovor.

Relacije u okviru tebe se kreću od onog što se daje, želi i očekuje. Da li si to ti ili je to i Azra?

"To sam ja naravno, bez mene ništa nema."

Da li je rezultat vašeg rada to što imate spoj tekstualnog i muzičkog?

"Možda je, možda nije, ali mislim da je ono najbolje među najboljima, i kako sad stoje stvari, mislim jedan od najboljih deset na ovoj planeti. Sigurno."

Je li to možda odraz dosljednosti sebi?

"Dosljedno je biti nedosljedan, a nemaš kud pobjeći. Nije to nikakva dosljednost, to je normalno, najnormalnija stvar na kugli zemaljskoj. Jer kad nešto radiš što voliš, onda to radiš dokle bog dadne, kad može, može."

Isključivo se misli na stvaralaštvo?

"Da, sigurno, ali to nije zbog dosljednosti, nego što tako mora biti. Ne bih ni ja bio dosljedan, ako tako ne moram, pošto moram. Nije lako biti dosljedan, teško je to."

Na ovom koncertu osjetilo se da je Azra kult-gupa, bar po reakcijama publike?

"Kult grupa je, ali je malo i veća nego kult-grupa. To možda stvara probleme, ali to je lijepa stvar."

Počeo si "ozbiljnije" koristiti gitaru. Na koncertu se dalo primjetiti da si napredovao u svirci. Da li posvećuješ posebnu pažnju gitari?

"Ne. To dođe samo po sebi."

U okviru vašeg povrtaka na domaću scenu ovo je bio jedan od koncerata. Da nećete možda opet nestati, do nekog novog povratka, i da vas publika željno očekuje?

"Ne, to ljudi ne mogu spavati od mene. Meni je najljepše snimati ploče i svirati. Htio bih snimiti jednu duplu ploču, možda i živi album snimim. Mogao bih jednu snimiti na srpskohrvatskom i imam jednu na engleskom, strašnu, ali to nikog ne interesira. To je strašna muzika, to niko ne svira."

Planovi u pogledu nove ploče?

"Nova ploča se zove 'Između krajnosti', trebala bi biti u prodaji između 10. i 15. septembra, ima 14 pjesama. Liči puno na prvu ploču, po produkciji i zvuku, tamo su veoma lijepe pjesme. Mi ćemo svirati čitav septembar, uključujući i Beograd i Zagreb, možda Ljubljanu i to bi bilo sve."

