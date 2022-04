Seks, droga, rokenrol: Životna priča Stivena Tajlera

Rijetko ko sa javne scene može parirati životnoj priči Stivena Tajlera, pjevaču grupe Aerosmith.

Izvor: Profimedia

Rokere često povezuju sa promiskuitetnim i nerijetko problematičnim ponašanjem, ali mnogi će se složiti da rijetko koje ime s rokenrol scene može da parira pjevaču grupe Aerosmith.

Prije nego što se smirio i uplovio u mirnu luku sa skoro duplom mlađom djevojkom, Stiven je vodio, moglo bi se reći, poprilično bizaran život.

Stiven Tajler, koji je u martu napunio 74 godine, može se pohvaliti vrlo aktivnim životom koji vodi sa trenutnom partnerkom inače njegovom bivšom asistentkinjom Ejmi Preston s kojom je u vezi od 2016. godine.

Kada je riječ o njegovom životnom putu, naročito onom privatnom, slavni pjevač u nekoliko navrata šokirao je pričama koje je dijelio sa medijima, kao i onima koje su do njih dospijevale.

Poznato je da je bio jako buntovno dijete, te da je i nevinost izgubio sa samo sedam godina i to sa bliznakinjama iz Francuske nakon službe u crkvi. Kako je sam ispričao brojnim medijima, prije seksualnog odnosa su se najprije igrali u dvorištu, a potom su otišli kući, gdje se i dogodio sam čin.

Već u srednjoj školi počeo je da konzumira marihuanu, zbog čega je izbačen iz škole, iako je kasnije ipak uspio da diplomira. Ipak njegov put je bio muzika, a proslavio ga je hit "Dream on" koji je napisao 1970. godine i moglo bi se reći postao popularan preko noći. A gdje je slava, tu je i problematično ponašanje.

Jedna od najbizarnijih priča iz njegovog života je definitivno veza sa tada petnaestogodišnjom Džulijom, koju je kasnije zakonski usvojio, a zatim joj i napravio dijete. Međutim kada je otišao na turneju poslao je menadžera da Džuliju odvede na abortus. On je tada već bio u ozbiljnoj vezi sa majkom Liv Tajler, što Džulija nije znala.

Nakon požara u zgradi u kojoj je pukom srećom preživjela, Džulija je pristala da abortira i vratila se svojoj porodici, a Stivenu se nikada nije više javila. On je nekoliko puta zvao, a mnogo godina kasnije uplatio je i pola miliona dolara njenoj organizaciji za zaštitu zlostavljanih djevojaka i žena.

"Bila je to velika kriza. Strašno je kad znaš da u ženi raste novi život, ali svi oko tebe te uvjeravaju da će ta stvar u njenom stomaku uništiti živote svih, pa i tebe i nje. Onda odeš kod doktora, on joj ubrizga nešto u trbuh dok gledaš i onda ubrzo vidiš mrtav fetus. Pitao sam se šta sam to napravio", napisao je u svojoj autobiografiji, a pjesmu "Janie's got a gun" posvetio je Džuliji.

Nakon Džulije ljubav je pronašao s Bebe Buell koja je kasnije rodila njegovu ćerku, danas slavnu glumicu Liv Tajler. Međutim majka joj je dopustila da upozna oca tek kada je imala 12 godina i kada ju je odvela na koncert Aerosmitha.

Sve se to dogodilo jer je Stiven bio u paralelnoj vezi, odnosno već u braku sa svojom drugom suprugom, s kojom je samo 17 mjeseci nakon rođenja Liv dobio kćer. Glumica je jednom ispričala kako je saznala da joj je on otac.

"Sve sam shvatila jer sam izgledala kao on. Imam i sestru Miju koja je godinu dana mlađa od mene i vidjela sam je kako stoji na pozornici na njegovom koncertu i mislila sam da gledam svoju blizanku. Izgledala je doslovno kao ja. Pogledala sam majku, a ona je imala suze u očima. Tada mi je sve bilo jasno", rekla je jednom prilikom Liv.

Livina majka Bebe pri rođenju joj je dala prezime svog tadašnjeg partnera Toda Radgnera koji ju je odgajao kao da je njegova. Sa biološkim ocem je u odličnim odnosima, a mediji su često pisali o njihovoj pretjeranoj bliskosti i poljupcima u usta na crvenom tepihu.

Izvor: Profimedia

Inače, Stiven je tokom svih tih godina jurio iz veze u vezu, varao je svoje partnerke i konzumirao narkotike, zbog čega je u jednom trenutku i bankrotirao. Kao da to nije dovoljno, zbog droge i alkohola izgubio je glas i bio je primoran da ode na riskantnu operaciju s pitanjem hoće li ikada više moći da pjeva kao prije. Srećom, intervencija je uspjela, a nakon toga je Stiven došao k sebi.

U godinama koje su uslijedile još je bio u braku s dizajnerkom Terezom, s kojom je dobio ćerku i sina, ali ni ovaj brak nije uspio.

Konačno je našao sreću s Ejmi Preston, koja je 39 godina mlađa od njega i koja mu je prvo bila asistentkinja. U posljednje vrijeme šuška se da su se vjerili, iako za to nema dokaza, a Stiven je konačno, prema tvrdnjama njegovih najbližih, ušao u mirnu luku.

Izvor: Profimedia