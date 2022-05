Konstrakta se povlači sa javne scene: "Zaslužila sam mir, umjetnica postaje nevidljiva"

Konstrakta odlučila da "odmori" od popularnosti.

Izvor: Youtube/RTS Oko - Zvanični kanal

Ana Đurić Konstrakta, predsavljala je Srbiju na Evroviziji i pjesmom "In corpore sano" zauzela visoko peto mjesto, a po povratku u Beograd telefon ne prestaje da joj zvoni, te je nedavno i naglasila da joj jako smeta što ne može na miru ni da popije kafu.

Kako ne krije da se uželjela mira i tišine, pjevačice je donijela odluku da se bar na kratko povuče iz javnosti.

"Sada će sve da se slegne i da dođe na svoje mjesto. Mislim da sam zaslužila mir, iako znam da ova priča treba da se zaključi. Treba mi malo da udahnem vazduh. Tu sam, ne idem nikuda, ali mi je potrebna pauzica. Umjetnica postaje nevidljiva", istakla je Konstrakta.

Potom se još jednom osvrnula na svoje predstavljanje Srbije u Torinu.

"Nemam riječi... Pamtiću ovo do kraja života. Svi su aplaudirali i vikali "Biti zdrav, biti zdrav". Zadovoljna sam petim mjestom. Možda je prvo mjesto preambiciozno. To je bio mikroperformans i jedna malo drugačija pesma. To je pjesma koja ima sadržaj i to su ljudi prepoznali", rekla je Ana za Story.

Ovako je izgledao Konstraktin nastup na Evroviziji: