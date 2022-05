Konstrakta se vratila svojim svakodnevnim obavezama, ali priznaje da joj velika populatnost ne prija.

Izvor: Kurir televizija

Nakon osvojenog petog mesta na Evroviziji, Ana Đurić Konstrakta vratila se u Beograd gdje su je na aerodromu "Nikola Tesla" sačekali brojni fotografi i novinari sa kojima je sabrala prve utiske sa takmičenja u Torinu.

Nedavno se prvi put oglasila i na mrežama i duhovitim komentarima još jednom nasmijala sve, a sada je još jednom govorila za medije u nešto ležernijem izdanju.

"Nije mi se još uvijek u potpunosti sleglo sve. Pošto otkako sam došla kući sačekalo me je još gomila obaveza. Ono što mi isplivava kao najbitnije od svega jeste ta podrška koja se desila sa svih strana, kao i u Srbiji. Možda još i važnije, i od naših komšija. Desilo se to neko malo prepoznavanje i ujedinjenje, to je društveni događaj za sve nas", rekla je Konstrakta.

Vidi opis Šta radi Konstrakta nakon Evrovizije: "Smeta mi što ne mogu da popijem kafu na miru" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 11 / 11

Pjevačica je priznala i šta joj smeta otkako je stekla veliku popularnost.

"Smeta mi ove situacije gde sam ja izašla u kafić da popijem kafu na miru, pa se završi tako što dajem intervju. Mislim da je to nepotrebno. Niti sam ja ta koja pravi neki spektakl... To bih voljela da se ispoštuje. Mislim da je to u krajnjoj liniji pristojno, ostaviti ljudima koji su u žiži javnosti slobodan prostor. Osim toga je sve okej", priznala je ona.

Konstrakta je istakla da je zadovoljna svojim plasmanom na Evroviziji.

"Da. Možda je prvo mjesto prepreambiciozno. To je bio mikro performans i jedna malo drugačija pjesma, tako smo i prepoznati. I to je dobro, prepoznali su nas kao nekog ko je imao alternativniji pristup. To je pjesma koja ima sadržaj i to su ljudi prepoznali", rekla je ona.

Vidi opis Šta radi Konstrakta nakon Evrovizije: "Smeta mi što ne mogu da popijem kafu na miru" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 1 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 2 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 3 / 31 AD Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 4 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 5 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 6 / 31 AD Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 7 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 8 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 9 / 31 AD Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 10 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 11 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 12 / 31 AD Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 13 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 14 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 15 / 31 AD Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 16 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 17 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 18 / 31 AD Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 19 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 20 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 21 / 31 AD Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 22 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 23 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 24 / 31 AD Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 25 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 26 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 27 / 31 AD Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 28 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 29 / 31 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 30 / 31 AD Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 31 31 / 31

Ovako je izgledao finalni nastup srpske predstavnice na Evroviziji: